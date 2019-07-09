Candan'dan 'Neşe' Yalın'dan 'Disko'

BKM organizasyonuyla gerçekleşecek Denizbank Açıkhava Konserleri'nin açılışını 9 Temmuz'da Candan Erçetin yapacak. Her yıl, dekoruyla, kostümüyle dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Erçetin, bu yıl konserinin konusunu 'Neşe' olarak belirledi.

Candan Erçetin'den sonraki gün sahneye çıkacak olan Yalın ise konserini 5 bin kişilik diskoya çevirecek. Kariyerinin 15'inci yılını kutlayan Yalın, hit olan çalışmalarından oluşan repertuarını dev bir diskoyu andıracak olan şovla icra edecek. Yalın, seyircilerin interaktif sürprizlerle dahil olurken konserde sahneye1980'lerin konseptine uygun özel kostümlerle çıkacak.

DENİZBANK AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ:

9 Temmuz Salı CANDAN ERÇETİN

10 Temmuz Çarşamba YALIN

11 Temmuz Perşembe HALUK LEVENT

12 Temmuz Cuma DOĞU DEMİRKOL

13 Temmuz Cumartesi AŞKIN NUR YENGİ & MEHMET ERDEM

16 Temmuz Salı FIRAT TANIŞ ile GELİN TANIŞ OLALIM

17 Temmuz Çarşamba YILMAZ ERDOĞAN ve ÇGH 2

18 Temmuz Perşembe KENAN DOĞULU

18 Ağustos Pazar ATA DEMİRER GAZİNOSU

20 Ağustos Salı ŞEVVAL SAM

14 Eylül Cumartesi CEM ADRIAN

16 Eylül Pazartesi KAAN SEKBAN – SAÇMALAR

17 Eylül Salı GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW