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24, 25, 26 ve 27. dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti.