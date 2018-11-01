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* Sabah alıyorum, akşam alıyorum. Ertesi gün benimle yaşayan bir arkadaşım var yalnız kalamadığım için. Ona söyledim, ‘benim intihar edesim geliyor, bir şey var bende’ dedim. O da ‘ya saçmalama, olur mu öyle şey’ dedi. Ama kafamın içinde bir ses‘ intihar et, intihar et’ diyor.