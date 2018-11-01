Bir dönem evlilik programıyla adını duyuran ve Tülin ile yaşadığı aşkla konuşulan Caner Toygar bilinmeyenlerini anlattı. Geçtiğimiz aylarda intihara teşebbüs eden Toygar, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
İşte Caner Toygar'ın öne çıkan açıklamaları:
* Bayağı sıkıntılı bir dönem geçirdim. Uzun süre antidepresanlar kullanmadım. Neden kullanmadım, 'yan etkileri var' diyordu insanlar. ‘Kilo aldırır, psikolojini bozar, intihara sürüklüyor’ tarzında şeyler söylüyorlardı. O dönem kullanmadım.
* Ama bu hastalık daha da arttıkça 5 sene sonra ilaç kullanmaya başladım. Doktor ilaç verdi fayda etmedi. Aşırı kilo aldım.
*İnternette ilaç aramaya başladım. Yorumlarda bloglarda bazı ilaçları gördüm. O iki ilacı aldım.
* Sabah alıyorum, akşam alıyorum. Ertesi gün benimle yaşayan bir arkadaşım var yalnız kalamadığım için. Ona söyledim, ‘benim intihar edesim geliyor, bir şey var bende’ dedim. O da ‘ya saçmalama, olur mu öyle şey’ dedi. Ama kafamın içinde bir ses‘ intihar et, intihar et’ diyor.
* Ertesi gün ilacı içtim bir tireme geldi gece, ilacı içtikten sonra hiç uyuyamadım. Hayaller görüyorum, ayağımı devamlı sallıyorum. Arkadaşa gidiyorum ‘hastaneye mi gitsek, intihar edesim geliyor’ dedim. Öyle geçiştirdik o geceyi.
* Bir hafta boyunca ilaçları kullanmaya devam ettim. Arkadaşımın olmadığı bir gün yine o düşünceler aklıma geldi ve öyle bir saçma eylemi yaptım.
* Sonra doktorla görüştüm, o da ‘bu ilaçların etkileri bunlar’ dedi. O günden bugüne kullanmıyorum.
* Buradan herkese söylüyorum, doktor kontrolü dışında sakın ilaç kullanmayın. Ben kullandığım ilaçların sonra yan etkilerini okudum. Orada da yazıyormuş.
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