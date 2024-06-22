İstanbul'da olay, önceki gün sabah 05.00’de Bağcılar’da meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, özel bir firmada güvenlik şefi olarak çalışan emekli polis memuru Avşin Altuntaş’ın (46) öldürülmesinin detayları ortaya çıktı.

GASPÇI TARAFINDAN ATEŞ EDİLDİ Ortaya çıkan detaylara göre, inşaat firmasında güvenlik şefi olarak çalışan Avşin Altuntaş, olay akşamı iki güvenlik görevlisi ile birlikte aracın içinde iş yerinin önünde beklemeye başladı. İş yerinde yaşanacak herhangi bir hırsızlığa karşı önlem amaçlı bekleyen Altuntaş ve iki çalışana silahlı bir kişi yaklaştı. Şüpheli, araçta bulunanların cep telefonlarını silahla gasp ederek ayrıldı. Ayrılan şüpheli geri dönüp araçtakilere ateş açtı.

EMEKLİ POLİS HAYATINI KAYBETTİ Açılan ateş sonucu emekli polis memuru Avni Altuntaş vuruldu. Gaspçı olay yerinden bir arkadaşıyla kaçarken, yaralanan Altuntaş hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Yapılan çalışmalarda, olay anına ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Ulaşılan görüntülerde saldırgan, Altuntaş ve iki çalışanın bulunduğu araca yaklaşıyor. Telefonları alan şüpheli olay yerinden ayrılırken, geri dönüp ateş açıyor. Ateş ettikten sonra şüpheli olay yerinden kaçıyor.

2 GASPÇI OPERASYONLA YAKALANDI Yapılan saha çalışması sonucu saldırganın 23 yaşındaki Ekrem E. olduğu belirlendi. Gaspçının olay yerinden Fikret T. ile kaçtığı saptandı. Gaspçıların Bağcılar’da saklandıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla 2 saldırgan, bir ruhsatsız silahla yakalandı.