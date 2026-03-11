Altın fiyatları 11 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışma sırasında yükselen ham petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla tarihindeki en büyük petrol rezervi salınımını önerdi. Bu öneri sonrası altın fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı 5 bin 198 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın ise 7 bin 400 liraya yakın işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 11 Mart 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…