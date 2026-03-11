Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 MART 2026: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 11 Mart 2026 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki yükselişi sınırlamak amacıyla tarihin en büyük petrol rezervi serbest bırakma planını gündeme aldı. Bu gelişmeyle birlikte altın yükseldi. Ons altın 5.200 dolar sınırında yer alırken, gram altın 7 bin 400 liraya yaklaştı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 08:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 11 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışma sırasında yükselen ham petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla tarihindeki en büyük petrol rezervi salınımını önerdi. Bu öneri sonrası altın fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı 5 bin 198 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın ise 7 bin 400 liraya yakın işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 11 Mart 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.373,4020

        Satış: 7.374,2950

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.197,14

        Satış: 5.198,40

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.797,4400

        Satış: 12.056,9700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 47.189,7700

        Satış: 48.080,4000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.079,00

        Satış: 48.605,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.520,90

        Satış: 24.114,06

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 47.189,27

        Satış: 48.080,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.940,60

        Satış: 50.198,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.052,18

        Satış: 5.339,89

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.729,04

        Satış: 7.053,69

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 119.827,00

        Satış: 121.420,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti