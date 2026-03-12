Canlı
        CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MART 2026: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 12 Mart 2026 Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki yükselişi sınırlamak amacıyla tarihin en büyük petrol rezervi serbest bırakma planını gündeme aldı. Bu gelişmeyle birlikte altın yükseldi. Ons altın 5.200 dolar sınırında yer alırken, gram altın 7 bin 400 liraya yaklaştı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 00:16
        1

        Altın fiyatları 12 Mart 2026 Perşembe günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışma sırasında yükselen ham petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla tarihindeki en büyük petrol rezervi salınımını önerdi. Bu öneri sonrası altın fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı 5 bin 198 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın ise 7 bin 400 liraya yakın işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 12 Mart 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.342,86

        Satış: 7.343,81

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.197,14

        Satış: 5.198,40

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.750,1000

        Satış: 12.008,5700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 47.000,4200

        Satış: 47.887,4000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.012,00

        Satış: 48.383,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.423,72

        Satış: 24.014,26

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.994,30

        Satış: 47.881,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.843,23

        Satış: 50.098,53

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.046,94

        Satış: 5.318,35

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.720,53

        Satış: 7.022,21

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 119.676,00

        Satış: 120.880,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
