Altın fiyatları yükselişte! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 12 Mart 2026 Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki yükselişi sınırlamak amacıyla tarihin en büyük petrol rezervi serbest bırakma planını gündeme aldı. Bu gelişmeyle birlikte altın yükseldi. Ons altın 5.200 dolar sınırında yer alırken, gram altın 7 bin 400 liraya yaklaştı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 12 Mart 2026 Perşembe günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışma sırasında yükselen ham petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla tarihindeki en büyük petrol rezervi salınımını önerdi. Bu öneri sonrası altın fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı 5 bin 198 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın ise 7 bin 400 liraya yakın işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 12 Mart 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.342,86
Satış: 7.343,81
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.197,14
Satış: 5.198,40
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.750,1000
Satış: 12.008,5700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 47.000,4200
Satış: 47.887,4000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.012,00
Satış: 48.383,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.423,72
Satış: 24.014,26
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.994,30
Satış: 47.881,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.843,23
Satış: 50.098,53
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.046,94
Satış: 5.318,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.720,53
Satış: 7.022,21
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 119.676,00
Satış: 120.880,00