Altın fiyatları, dolar/TL kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine göre hareketli bir seyir izliyor. Enflasyon sorunu çözülünceye kadar faizde sıkı duruşun süreceğine ilişkin beklentiler altın fiyatlarında düşüşe neden oluyor. Haftanın son işlem gününü düşüle kapatan altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. İşte, 18 Şubat gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata altın fiyatları...

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