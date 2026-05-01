İzmir'de burun estetiği ameliyatı sırasında fenalaşınca yoğun bakıma alınan ve daha sonra sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Hatice Öncü (23), toprağa verildi. Aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olan Esma Nur Öncü (20) ablası Hatice Öncü'nün gelinlikle tabutunun başında gözyaşı döktü. (DHA)