Canlı altın fiyatları! 2 Mayıs Cumartesi bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü yatırımcıların ve piyasaları yakından takip edenlerin odağında yer alıyor. Haftanın son işlem gününe girilirken küresel piyasalarda artan jeopolitik tansiyon altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Güvenli liman talebinin yeniden güç kazanmasıyla birlikte "canlı altın fiyatları", "bugün altın ne kadar" ve "gram altın kaç TL" soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 2 Mayıs Cumartesi günü gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatı...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.724,4480
6.725,2610
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.637,21
4.638,16
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.761,3200
10.998,1300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.045,6600
43.858,1700
TAM ALTIN FİYATI
43.489,00
44.085,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.479,67
22.021,10
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.094,02
43.907,52
ATA ALTIN FİYATI
44.088,17
45.197,56
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.653,78
4.886,16
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.081,64
6.390,54
GREMSE ALTIN FİYATI
108.304,00
110.719,00