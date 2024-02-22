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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 23 Şubat 2024 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: 23 Şubat 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

        Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Dün gün içinde 2.024 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı bugün Merkez Bankası faiz kararının ardındna 2.021 liradan alıcı buluyor. İşte, Kapalıçarşı'dan 23 Şubat 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 00:37 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:37
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        1

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü belirterek, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişelerini gösterdiğini söyledi.

        Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği görüldü.

        Tutanaklar sonrası, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakacağına dair beklentide değişiklik olmazken, bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 29, haziranda başlama ihtimali de 70 ile fiyatlanıyor.

        Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde ise öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, bugün altın güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 23 Şubat 2024 canlı tablo ile çeyrek, yarım ve gram altın fiyatında son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA

        Gram altın dün rekor seviyeye yükseldi ve 2.024 TL'yi gördü. Bugün ise 2.023 TL'den başlayan gram altın fiyatı Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından 2 bin 21 TL'ye geriledi.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.021,29

        Satış: 2.021,60

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.030,19

        Satış: 2.030,45

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.234,06

        Satış: 3.305,31

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.936,25

        Satış: 13.180,82

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.447,82

        Satış: 6.610,53

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.936,25

        Satış: 13.180,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 13.906,07

        Satış: 14.251,99

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.117,40

        Satış: 1.501,32

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.911,14

        Satış: 2.019,09

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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