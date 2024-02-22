Altın alacaklar dikkat: 23 Şubat 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Dün gün içinde 2.024 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı bugün Merkez Bankası faiz kararının ardındna 2.021 liradan alıcı buluyor. İşte, Kapalıçarşı'dan 23 Şubat 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü belirterek, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişelerini gösterdiğini söyledi.
Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği görüldü.
Tutanaklar sonrası, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakacağına dair beklentide değişiklik olmazken, bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 29, haziranda başlama ihtimali de 70 ile fiyatlanıyor.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde ise öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, bugün altın güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 23 Şubat 2024 canlı tablo ile çeyrek, yarım ve gram altın fiyatında son durum...
ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA
Gram altın dün rekor seviyeye yükseldi ve 2.024 TL'yi gördü. Bugün ise 2.023 TL'den başlayan gram altın fiyatı Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından 2 bin 21 TL'ye geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.021,29
Satış: 2.021,60
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.030,19
Satış: 2.030,45
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.234,06
Satış: 3.305,31
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.936,25
Satış: 13.180,82
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.447,82
Satış: 6.610,53
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.936,25
Satış: 13.180,82
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.906,07
Satış: 14.251,99
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.117,40
Satış: 1.501,32
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.911,14
Satış: 2.019,09