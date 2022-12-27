Dolar kuru ve altının ons değerine paralel olarak dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatmıştı. Yeni haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Dünya genelinde artan resesyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler, altın fiyatlarını destekliyor. İşte, 27 Aralık 2022 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

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