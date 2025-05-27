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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MAYIS 2025: Altın fiyatlarında düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 28 Mayıs Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileşebileceği beklentileriyle birlikte güvenli limana olan talep azaldı. Yatırımcılar riskli varlıklara yönelirken altın düşüşe geçti. Altının gram fiyatı saat 15.20 itibarıyla 4 bin 124 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 07:47 Güncelleme: 28.05.2025 - 00:28
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileşebileceği beklentileriyle düşüşte. Sarı metal, bu yıl şimdiye kadar yüzde 25’in üzerinde değer kazandı. Ancak fiyatlar hâlen geçen ay görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık 165 dolar aşağıda. Citigroup, kısa vadeli altın tahminini tekrar ons başına 3.500 dolara yükselterek, ticaret ve jeopolitik risklerin yeniden arttığı bu dönemde altının güvenli liman rolünü pekiştirdi. Anlık verilere göre ise gram altın 4 bin 124 liradan işlem görüyor. İşte 28 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.127,1430

        Satış: 4.125,7750

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.289,77

        Satış: 3.290,53

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.600,7300

        Satış: 6.746,1100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.394,0000

        Satış: 26.892,0000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.858,00

        Satış: 27.045,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.156,58

        Satış: 13.487,88

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.395,64

        Satış: 26.893,26

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.338,72

        Satış: 28.029,10

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.253,77

        Satış: 3.198,12

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.757,88

        Satış: 3.958,41

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.934,00

        Satış: 67.711,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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