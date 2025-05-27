Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileşebileceği beklentileriyle düşüşte. Sarı metal, bu yıl şimdiye kadar yüzde 25’in üzerinde değer kazandı. Ancak fiyatlar hâlen geçen ay görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık 165 dolar aşağıda. Citigroup, kısa vadeli altın tahminini tekrar ons başına 3.500 dolara yükselterek, ticaret ve jeopolitik risklerin yeniden arttığı bu dönemde altının güvenli liman rolünü pekiştirdi. Anlık verilere göre ise gram altın 4 bin 124 liradan işlem görüyor. İşte 28 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…