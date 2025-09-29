Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 29 EYLÜL 2025: Altın haftaya rekorla başladı! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları ne kadar?

        Altın haftaya rekorla başladı! İşte 29 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları haftaya tarihi bir rekorla başladı. Spot altın, pazartesi günü Asya seansında yüzde 0,9 artışla ons başına 3 bin 794 dolara yükselirken, gün içinde 3 bin 799 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte 29 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 08:04 Güncelleme: 29.09.2025 - 08:04
        1

        Canlı altın fiyatları 29 Eylül 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde altın yukarı hareketine devam ediyor. Altının ons fiyatı zayıflayan dolar ve Fed’in bu yıl faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki artan beklentilerle bu sabah 3800 dolar sınırına dayandı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de gram altın da rekor kırdı. Altının gram fiyatı 5 bin 80 lirayı aşarak tarihi rekorunu yeniledi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 29 Eylül 2025 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.085,3470

        Satış: 5.085,9890

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.794,44

        Satış: 3.795,17

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.136,6200

        Satış: 8.315,5500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.546,2200

        Satış: 33.160,6500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 34.009,00

        Satış: 34.199,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.222,30

        Satış: 16.631,14

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.546,31

        Satış: 33.160,56

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 34.172,68

        Satış: 35.032,08

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.870,15

        Satış: 3.910,18

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.759,49

        Satış: 4.964,11

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 84.709,00

        Satış: 85.301,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
