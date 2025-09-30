Canlı altın fiyatları 29 Eylül 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde altın yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Altının ons fiyatı 3800 doları aştı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altın da rekor kırdı. Altının gram fiyatı 5 bin 107 liraya yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 29 Eylül 2025 güncel altın fiyatları…