Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 30 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları haftaya tarihi bir rekorla başladı. Ons altın 3 bin 818 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altındaki yükselişle birlikte yurt içinde gram altın fiyatı 5 bin 107 liraya ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte 30 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!
Canlı altın fiyatları 29 Eylül 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde altın yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Altının ons fiyatı 3800 doları aştı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altın da rekor kırdı. Altının gram fiyatı 5 bin 107 liraya yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 29 Eylül 2025 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.107,1770
Satış: 5.107,7780
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.818,05
Satış: 3.818,74
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.172,3800
Satış: 8.352,1800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 32.690,7500
Satış: 33.307,6200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 33.863,00
Satış: 34.073,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.290,75
Satış: 16.701,44
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 32.683,64
Satış: 33.300,73
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 34.431,61
Satış: 35.303,02
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.857,41
Satış: 3.897,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.738,79
Satış: 4.945,53
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 84.344,00
Satış: 84.987,00