        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL: Altında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış ve satış fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 30 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları haftaya tarihi bir rekorla başladı. Ons altın 3 bin 818 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altındaki yükselişle birlikte yurt içinde gram altın fiyatı 5 bin 107 liraya ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte 30 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!

        Giriş: 30.09.2025 - 00:33 Güncelleme: 30.09.2025 - 00:33
        1

        Canlı altın fiyatları 29 Eylül 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde altın yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Altının ons fiyatı 3800 doları aştı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altın da rekor kırdı. Altının gram fiyatı 5 bin 107 liraya yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 29 Eylül 2025 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.107,1770

        Satış: 5.107,7780

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.818,05

        Satış: 3.818,74

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.172,3800

        Satış: 8.352,1800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.690,7500

        Satış: 33.307,6200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 33.863,00

        Satış: 34.073,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.290,75

        Satış: 16.701,44

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.683,64

        Satış: 33.300,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 34.431,61

        Satış: 35.303,02

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.857,41

        Satış: 3.897,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.738,79

        Satış: 4.945,53

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 84.344,00

        Satış: 84.987,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
