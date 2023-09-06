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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 6 Eylül 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte 6 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları

        Altın fiyatları, Fed verilerinin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Haftanın ilk işlem gününe 1940 dolar seviyesinde başlayan ons altın fiyatı 1936 dolara kadar geriledi. Dalgalı seyrini dengelemeye çalışan ons altın 5 Eylül gününe yükselişle başladı. Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatında son durum merak konusu oldu. İşte 6 Eylül Çarşamba yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 08:00 Güncelleme: 06.09.2023 - 08:02
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        1

        İç ve dış piyasada etkili olan altın fiyatları, altının ons değeri ve döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. Piyasayı yakından takip edenler "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

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        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.655,91

        1.656,17

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.926,17

        1.926,43

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.649,46

        2.707,84

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.597,85

        10.798,24

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.282,37

        5.415,68

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.597,85

        10.798,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.210,94

        11.496,10

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.538,83

        1.636,43

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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