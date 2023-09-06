Altın alacaklar dikkat! İşte 6 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları, Fed verilerinin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Haftanın ilk işlem gününe 1940 dolar seviyesinde başlayan ons altın fiyatı 1936 dolara kadar geriledi. Dalgalı seyrini dengelemeye çalışan ons altın 5 Eylül gününe yükselişle başladı. Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatında son durum merak konusu oldu. İşte 6 Eylül Çarşamba yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...
İç ve dış piyasada etkili olan altın fiyatları, altının ons değeri ve döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. Piyasayı yakından takip edenler "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.655,91
1.656,17
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.926,17
1.926,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.649,46
2.707,84
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.597,85
10.798,24
YARIM ALTIN FİYATI
5.282,37
5.415,68
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.597,85
10.798,24
ATA ALTIN FİYATI
11.210,94
11.496,10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.538,83
1.636,43