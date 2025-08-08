Habertürk
        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 8 Ağustos 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde gözde yatırım araçlarından altında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. ABD'nin ithal külçelere uyguladığı gümrük vergisi ve ve faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere yaklaştı. Spot altın, üst üste ikinci haftalık kazancına doğru ilerlerken, ABD altın vadeli işlemleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Giriş: 08.08.2025 - 08:06 Güncelleme: 08.08.2025 - 15:58
        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Financial Times, ABD’nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi. Kararın ardından New York vadeli işlemleri ile spot fiyatlar arasındaki fark 100 doların üzerine çıktı. Asya seansının erken saatlerinde 23 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan spot altın, yüzde 0,02 artışla 3.396,29 dolar seviyesinde işlem gördü. Hem gümrük vergisi kararı hem de ABD faiz indirimi beklentileriyle güç kazanan altın, haftalık bazda ise yüzde 0,7 yükseliş kaydetti. İşte 8 Ağustos 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.448,3770

        Satış: 4.448,9010

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.394,55

        Satış: 3.398,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.117,1000

        Satış: 7.273,6400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.469,6100

        Satış: 29.006,8300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.864,00

        Satış: 29.003,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.186,84

        Satış: 14.544,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.462,62

        Satış: 28.999,87

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.336,64

        Satış: 30.069,03

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.426,83

        Satış: 3.394,35

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.038,93

        Satış: 4.244,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.893,00

        Satış: 72.397,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
