Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Financial Times, ABD’nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi. Kararın ardından New York vadeli işlemleri ile spot fiyatlar arasındaki fark 100 doların üzerine çıktı. Asya seansının erken saatlerinde 23 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan spot altın, yüzde 0,02 artışla 3.396,29 dolar seviyesinde işlem gördü. Hem gümrük vergisi kararı hem de ABD faiz indirimi beklentileriyle güç kazanan altın, haftalık bazda ise yüzde 0,7 yükseliş kaydetti. İşte 8 Ağustos 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu!