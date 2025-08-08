Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 8 AĞUSTOS 2025: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 8 Ağustos 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından altın, haftanın son işlem gününde dalgalı seyir izliyor. Financial Times, ABD Gümrük Sınır Koruma Kurumu'ndan gelen bir mektuba dayanarak, ABD'nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi. Bu karar, altın vadeli işlem piyasalarında ani ve güçlü tepkilere neden oldu. Spot altın günün ilk saatlerinde %0,4 yükselişle ons başına 3.409 dolara kadar yükseldikten sonra 3.390 dolara kadar geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 08:06 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:11
        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Financial Times, ABD’nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi. Kararın ardından ons başına 3.409 dolara kadar yükselen spot altın, daha sonra 3.390 dolara kadar geriledi. Külçe altın ise haftalık bazda %0,7 oranında yükseliş gösterdi ve üst üste ikinci haftayı kazançla kapatma yolunda ilerledi. Piyasalardaki oynaklık, vergi uygulamasının gerçek etkisi konusunda yatırımcıların netlik arayışında olduğunu gösterdi. İşte 8 Ağustos 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.433,0530

        Satış: 4.433,4590

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.394,55

        Satış: 3.398,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.092,8800

        Satış: 7.248,7100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.371,5400

        Satış: 28.906,1500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.765,00

        Satış: 28.976,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.171,28

        Satış: 14.528,30

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.431,40

        Satış: 28.967,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.193,73

        Satış: 29.929,99

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.418,20

        Satış: 3.391,13

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.025,08

        Satış: 4.240,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.647,00

        Satış: 72.328,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
