Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Financial Times, ABD’nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi. Kararın ardından ons başına 3.409 dolara kadar yükselen spot altın, daha sonra 3.390 dolara kadar geriledi. Külçe altın ise haftalık bazda %0,7 oranında yükseliş gösterdi ve üst üste ikinci haftayı kazançla kapatma yolunda ilerledi. Piyasalardaki oynaklık, vergi uygulamasının gerçek etkisi konusunda yatırımcıların netlik arayışında olduğunu gösterdi. İşte 8 Ağustos 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu!