        CANLI ALTIN FİYATLARI 9 AĞUSTOS: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 9 Ağustos 2025 alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'nin ithal külçelere uyguladığı gümrük vergisi ve ve faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere yaklaştı. Spot altın, üst üste ikinci haftalık kazancına doğru ilerlerken, ABD altın vadeli işlemleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 08:06 Güncelleme: 09.08.2025 - 01:04
        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Financial Times, ABD’nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi. Kararın ardından New York vadeli işlemleri ile spot fiyatlar arasındaki fark 100 doların üzerine çıktı. Asya seansının erken saatlerinde 23 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan spot altın, yüzde 0,02 artışla 3.396,29 dolar seviyesinde işlem gördü. Hem gümrük vergisi kararı hem de ABD faiz indirimi beklentileriyle güç kazanan altın, haftalık bazda ise yüzde 0,7 yükseliş kaydetti. İşte 9 Ağustos 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu!

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.448,3770

        Satış: 4.448,9010

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.394,55

        Satış: 3.398,20

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.117,1000

        Satış: 7.273,6400

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.469,6100

        Satış: 29.006,8300

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.864,00

        Satış: 29.003,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.186,84

        Satış: 14.544,41

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.462,62

        Satış: 28.999,87

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.336,64

        Satış: 30.069,03

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.426,83

        Satış: 3.394,35

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.038,93

        Satış: 4.244,50

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.893,00

        Satış: 72.397,00

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
