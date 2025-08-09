Altın fiyatları yükselişte! 11 Ağustos 2025 bugün tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Hafta sonu 11 Ağustos canlı altın fiyatları son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da en son gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı yükselişe geçmişti. ABD'nin ithal külçelere uyguladığı gümrük vergileri haberi sonrası altın vadeli işlemleri rekor seviyelere yükselirken, spot altın da hem bu tarifeler hem de ABD faiz indirimi beklentileriyle art arda ikinci haftalık kazancına doğru ilerliyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum
Altın fiyatları son dakika haberleri merak ediliyor. ABD'nin ithal altın külçelerine gümrük vergisi getirmesi sonrası altın fiyatları rekor kırdı. Döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve küresel ekonomik belirsizlikler, altını yatırımcıların gözünde daha da cazip hale getiriyor. Gram altın 4.438 TL, çeyrek altın 7.101 TL’den işlem görüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos 2025 gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ile canlı altın fiyatları alış satış bilgisi
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.441,69
Satış: 4.442,42
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.394,55
Satış: 3.398,20
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.682,00
Satış: 72.316,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.017,09
Satış: 4.239,76
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.106,70
Satış: 7.263,35
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.426,78
Satış: 29.964,57
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.779,00
Satış: 28,971,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.171,84
Satış: 14.528,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.426,78
Satış: 28.964,57
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.419,44
Satış: 3.390,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.193,73
Satış: 29,929,99