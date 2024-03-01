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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları bugün: 1 Mart 2024 Cuma anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor! 1 Mart 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Ons değerinde yaşanan değişime bağlı değer kazanan gram altın fiyatı bugün 2 bin 58 liradan alıcı buluyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 1 Mart 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 07:39 Güncelleme: 01.03.2024 - 07:39
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        1

        Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları son zamanlarda bir günde sert değişimler yaşıyor. Altın fiyatları yükselişini bugün de sürdürüyor. Bün içinde 2 bin 49 liraya kadar düşen gram altın sabah saatlerinde yeniden 2 bin 58 liraya kadar yükseldi. Peki, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 1 Mart 2024 Cuma günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DALGALI SEYİR!

        Dün kapanışı 2 bin 52 TL seviyesinden yapan gram altın bugün sabah saatlerinde 2 bin 58 lira seviyesinden alıcı buluyor. Dün 3 bin 356 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 365 liradan satılıyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.058,07

        Satış: 2.058,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.046,10

        Satış: 2.046,33

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.292,92

        Satış: 3.365,59

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 13.171,80

        Satış: 13.421,33

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.565,26

        Satış: 6.731,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 13.171,80

        Satış: 13.421,33

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 14.010,84

        Satış: 14.365,70

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.125,72

        Satış: 1.516,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.924,80

        Satış: 2.041,64

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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