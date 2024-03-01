Altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor! 1 Mart 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Ons değerinde yaşanan değişime bağlı değer kazanan gram altın fiyatı bugün 2 bin 58 liradan alıcı buluyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 1 Mart 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları son zamanlarda bir günde sert değişimler yaşıyor. Altın fiyatları yükselişini bugün de sürdürüyor. Bün içinde 2 bin 49 liraya kadar düşen gram altın sabah saatlerinde yeniden 2 bin 58 liraya kadar yükseldi. Peki, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 1 Mart 2024 Cuma günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARINDA DALGALI SEYİR!
Dün kapanışı 2 bin 52 TL seviyesinden yapan gram altın bugün sabah saatlerinde 2 bin 58 lira seviyesinden alıcı buluyor. Dün 3 bin 356 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 365 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.058,07
Satış: 2.058,47
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.046,10
Satış: 2.046,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.292,92
Satış: 3.365,59
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.171,80
Satış: 13.421,33
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.565,26
Satış: 6.731,18
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.171,80
Satış: 13.421,33
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 14.010,84
Satış: 14.365,70
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.125,72
Satış: 1.516,65
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.924,80
Satış: 2.041,64