Piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündemindeki altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren altın yukarı ve yeşil yönlü grafik çiziyor. Peki, 20 Mayıs 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 20 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

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