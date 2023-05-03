Piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündemindeki altın fiyatları öğle saatlerinden itibaren altın yukarı ve yeşil yönlü grafik çiziyor. Peki, 3 Mayıs 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 3 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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