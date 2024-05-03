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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: Yeniden düşüyor! 4 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın bugün kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: Düşüşe geçti! İşte 4 Mayıs çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı bugün yeniden 2 bin 400 liranın altına geriledi. 3 Mayıs Cuma günü saat 15.40 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 297 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 387 liradan satılıyor. İşte, 4 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 07:27 Güncelleme: 04.05.2024 - 00:50
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        1

        ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından varlık fiyatlarında yön arayışı devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

        Hafta içinde Fed politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırıyor.

        Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin arttığını belirtirken, bu sene bankanın faiz indirimine gideceğine de kesin gözüyle bakılmadığını söyledi.

        Fiyatlamalar yatırımcıların yıl sonuna kadar yüzde 87 ihtimalle Fed'in bir kez faiz indirebileceğinin tahmin edildiğine işaret ederken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

        Fed Başkanı Powell'ın son toplantıda özellikle iş gücü piyasasına atıfta bulunmasının ABD ekonomisinde bugün açıklanacak istihdam verilerinin önemini artırdığını kaydeden analistler, ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesinin bankanın enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırdığını bildirdi.

        Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre nisanda enflasyon aylık yüzde 3,18 artarken yıllık yüzde 69,80 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise nisanda aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 55,66 arttı.

        Analistler, bugün yurt dışında ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 270 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 330 ve 2 bin 380 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 396 liradan yaparken; 3 Mayıs Cuma günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 387 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 903 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.387,19

        Satış: 2.387,59

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.297,42

        Satış: 2.297,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.819,51

        Satış: 3.903,70

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.278,02

        Satış: 15.567,07

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.615,14

        Satış: 7.807,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.278,02

        Satış: 15.567,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.016,96

        Satış: 16.422,01

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.295,91

        Satış: 1.711,87

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.201,36

        Satış: 2.326,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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