Altın fiyatları 22 Haziran Pazar yani bugün ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası başlayan aşağı yönünü yatay seyire bıraktı. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. En son gram altın 4.295 TL’den işlem gördü. Peki, bugün ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları alış satış tablosu 21 Haziran 2025