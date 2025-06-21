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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DURUM: 22 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Canlı altın fiyatları yatay seyirde! 22 Haziran 2025 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle hafta sonu yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında artan gerilimin tetiklediği jeopolitik endişeler altın üzerinde doğrudan etkili oluyor. Dün ONS Altın 3 bin 350 dolar, gram altın 4 bin 278 lira ve çeyrek altın 7 bin 84 lira seviyesini gördü. Peki 22 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 07:37 Güncelleme: 22.06.2025 - 00:06
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        1

        Altın fiyatları 22 Haziran Pazar yani bugün ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası başlayan aşağı yönünü yatay seyire bıraktı. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. En son gram altın 4.295 TL’den işlem gördü. Peki, bugün ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları alış satış tablosu 21 Haziran 2025

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.295,78

        Satış: 4.297,26

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.366,71

        Satış: 3.369,87

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.873,25

        Satış: 7.026,02

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.493,00

        Satış: 28,018,14

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28,107

        Satış: 28.319

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.70,54

        Satış: 14,054,02

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.493

        Satış: 28,018

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.601

        Satış: 29.322

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70,052

        Satış: 70.906

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.361

        Satış: 3.325

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.933

        Satış: 4.144

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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