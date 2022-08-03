Altın fiyatları, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere pararlel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Dolar piyasaları ve altının ons değerinde gözlemlenen artışla birlikte altın fiyatları bin TL'nin üzerini test etmişti. ABD’de açıklanan Fed faiz kararının neden olduğu küresel resesyona endişelerinden etkilenen altının gram fiyatında son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte, 3 Ağustos 2022 Kapalıçarşı'da canlı alış - satış rakamları son durum...

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