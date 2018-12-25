Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayarak gündem değerlendirmesinde bulundu.

"3,5 sene evvel Şenol hoca ile çalışmaya başladığımızda UEFA ile FFP anlaşması yapmıştık. Oyuncu alırken satmak zorundayız. Bu da başarıya gidecek bir takım yaratabilmek içindi. Kontratları elinde, tecrübeleri ve yaşları elinde oyunculara yöneldik. Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde ettik ancak geçen sene çok başarısız bir sezon geçirdik. Galatasaray maçını kazansak şampiyon olacaktık ancak ligde 4. olduk. Başarıyla beraber büyüyen bir kadro için çok başarısız bir sonuçtu. Bu da Türkiye'deki ekonomik krizle, döviz kurunun artışıyla elimizdeki kadro yapısı şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne hazırdı. Bu sene kaleci ve Adem Ljajic'i aldık, kadromuza kattığımız diğer isimler ise gençleştirmeye yönelik genç isimlerdi. Karius, Ljajic, Güven, Dorukhan da hep genç isimler. Ancak daha evvel daha yapmış olduğumuz kontratlar devam ediyor. Taraftarlarımız bazen 'O gitsin bu gelsin' diyor. O futbolcu bizdeki kontratı dışarıda bulamadığında kalmayı tercih ediyor. Ağzı konuşan değil de ayakları konuşan futbolcular bekliyoruz, taraftarımız da onu bekliyor. Bizler de taraftarız, bizi mutsuz eden şey ney? Beklediğimiz sahada mücadele eden bir Beşiktaş. Bireysel hareket eden oyuncular ise takım ruhunu bozuyor. İsim vermek doğru değil ancak genel fotoğraf bunu gösteriyor. Geçen hocamız söyledi 'Yönetim mutsuz, ben mutsuzum, taraftar mutsuz, futbolcular da mutsuz. Demek ki ortada bir hata var, düzeltmek lazım"

BEŞİKTAŞ'IN İÇERİSİNDE BULUNDUĞU DURUM NE?

"Bu kadar dramatize etmemek gerekiyor. Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanmış olsak liderle aramızda 4 puan fark vardı. Son Kasımpaşa maçını kazansak ikinciydik. Lig birbirine çok yakın. Kim başarılı diye bakarsak özellikle üç büyükler açısından. Kimse. Demek ki herkesin yapılanmaya ihtiyacı var. 'Çöküş dönemi' gibi ifadelerle dramatize etmemek lazım. Sıralama olarak da oynadığımız oyundan da teknik direktör de biz de mutlu değiliz. Tedbirleri alacağız"

ŞENOL GÜNEŞ SEZON SONUNA KADAR TAKIMIN BAŞINDA MI?

"Şenol hocayla sürekli olarak görüşüyoruz, dün beraberdik, bugün de. Birbirimize karşı sevgimiz ve saygımız olan iki insanız. Benim başkanlığım, onun teknik direktörlüğü bir gün bitecek ancak dostluğumuz devam edecek. 6,5 yılda üç tane hocayla çalıştım. Samet hoca, Bilic ve 3,5 senedir Şenol hoca. Hiçbir hocayla maç skoruna göre ilişki şekillendirmemişimdir. Slaven hocayla çalışırken Brugge maçında yönetim kurulu toplantısı yaptık mı? Yaptık ama hocamıza sahip çıktık. Lider yapılı bir kişiyim, statüko hesapları yapmam ve doğru bildiğime göre hareket ederim. Şenol hocayla sözleşmemiz sezon sonuna kadar devam ediyor. Benim başkanlık sürem de sezon sonuna kadar sürüyor. 2019'a kadar uzatma sebebim de benim süremin bitmesi. Ben geleceksem bir strateji yaparım ama başkası gelecekse de hareket alanı açılsın diye 2019'a kadar yaptım. Futbolda uzun süreli konuşmak doğru değildir 'Şununla çalışmayacağım' dersiniz, çalışmak zorunda kalırsınız. Futbol çok değişken bir şeydir. Büyük laflar etmeyecek kadar tecrübeliyim. Şenol hocayı ben de Beşiktaş camiası da seviyor. İstifade etmek istediğimiz bir kişi. Ancak sezon sonunda biz, hoca, Beşiktaş ne durumda? Ona bakmak lazım"

ŞENOL GÜNEŞ VE MİLLİ TAKIM

"Şenol hocayla 'Biz seninle çalışmak istemiyoruz' dediğim anda sözleşmemiz biter. Para konuşulacak bir şey değildir bu. Güven ilişkisidir. Ayrılmak istersek dün de söylerdik, bugün de söyleriz yarın da. Her şeyden evvel adamlığına güvenirim. Şenol hocaya Milli Takım'dan teklif bugün gelmedi, 1,5 sene önce geldi. Beşiktaş üzerinde konuşulan fotoğraflar doğru fotoğraflar değil. 'Şenol Hoca milli takıma gidiyor, başkan istemiyor'. Başka camiada niye konuşulmuyor bunlar? Çıtayı çok yukarılara koyduk. Beşiktaş'ta başarı kriteri çok yüksek olduğu için insanlar mutsuz, biz de mutsuzuz."

"Ben kongrede adayım. Bugün vazgeçtim desem 'Kaçtı' derler. Her şey olumsuzluk üzerine. Ben olmasam başkan adayı olan yok. Madem memnun değilseniz, çıkın aday olun. Memnun olmadığınız için değil, 'Yapabilirim' dediğiniz için aday olun"

"5-6 OYUNCU DAHA GİDECEK"

"Bunlar maksatlı eleştiriler. Geçen sene dördüncü olduk. Önümüzdeki kulüplerin de ödemeleri düzenli değildi. Ali Koç geldiğinde açıkladı diye söylüyorum, onların da borçları vardı futbolculara. Onlar ikinci bitirdiler. Bugün benzer fotoğraf var mı? Konuşuluyor mu hayır. Beşiktaş konuşuluyor mu? Evet. Kongre var çünkü. 'Pepe parasından dolayı gitti' diyorlar. Ayrılırken 103 bin Euro vardı, onu da açıkladık. Ev kirası diğer şeyler. Maaşından 50 bin Euro alacağı vardı. Pepe'nin performansından memnun muyduk? Babasıyla alakalı sağlık problemi var. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu, sezon ortasında karşılıklı olarak anlaştık. Giden sadece Pepe olmayacak. 5-6 tane oyuncu daha ayrılacak. Yeni bir sayfa açacağız. Gidenlerin arasına 5-6 isim alacak mıyız? Yok öyle bir şey, geniş bir kadromuz var. Burada hatamız oldu, Şampiyonlar Ligi, lig ve kupa için geniş bir kadro kurduk. Dedikodu yapan değil, işine konsantre olan oyuncularla yolumuza devam edeceğiz"

TOLGAY - OZAN TAKASI İDDİALARI...

"Hiç kimse ile böyle bir görüşmemiz olmadı ama tarafların faydasına olacak her şey olabilir. Konuşabiliriz. Teknik direktörümüz Şenol hocayla yapacağımız toplantı ile hangi bölgelerde yoğunlaşacağız, kimi alacağız, belli olacak. Minimum 2-3 oyuncu almayı düşünüyoruz. 1-2 tane stoper olabilir"

"HEP BURAK YAZILIYOR ANCAK ARDA'YI DA ÇOK SEVİYORUM. ABDULLAH AVCI'YI DA BEĞENİYORUM"

"Burak ile ilgili konuş, konuş, konuş, konuş, dilimde tüy bitti. Burak kadro dışı kalınca niye bize soruyorsunuz? Niye gidip Fenerbahçe'ye sormuyorsunuz? Galatasaray'ın santrforu yok, niye onlara sormuyorsunuz? Burak Yılmaz'ın Beşiktaşlı olmasını seviyorum ve bunu da ifade ediyorum. Hep Burak yazılıyor ama ben Arda'yı da çok seviyorum. Rekabet ediyoruz ancak Abdullah Avcı'yı da seviyorum, beğeniyorum. Bunları söylemem hemen alacağım anlamına mı geliyor?"

OĞUZHAN ÖZYAKUP...

"Oğuzhan Özyakup çok iyi bir aile çocuğudur, iyi bir ailesi vardır. Oğuzhan çok iyi futbolcu, beklentiler de yüksek ama beklenti 1 senedir karşılanmadı. Onun için de mutsuz oluyorlar. Aynı beklenti x oyuncusu için var mı, yok. Çünkü Oğuzhan iyi futbolcu. Oğuzhan ayrılacaklar arasında değil"

CENK TOSUN DÖNECEK Mİ?

"Cenk Tosun giderken 'Kapı bana açık mı?' dedi, sonuna kadar olduğunu söyledim. Gelebilir mi? Bu kapı ona sonuna kadar açık. Gelebilir mi gelebilir. Ancak onun Premier Lig'de onun işi var, öğreneceği şeyler var. Burada maçtan çıkınca kızıyor, orada bazen 70'te giriyor, mermi gibi koşuyor. Everton ve Liverpool'un taraftarlarını toplayın, bizim o kadar taraftarımız sadece Avrupa'da var. Beşiktaş büyük bir kulüp. Öğreneceği şeyler var"

9 PUANLIK FARKIN KAPANACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MU?

"2 maça bakar. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynarsa, 3-0 geriden gelip Benfica'ya 3 gol atan Beşiktaş'ın farkı kapatması 2 maça bakar. Bizim gibi oynayacak şekle gelmemiz lazım. Bu ruhu ortaya koymayanlarla yolları ayıracağız, bizim ruhumuzla sahaya çıkan oyuncularla devam edeceğiz. Beşiktaş, kimsenin kişisel hesap yapma yeri değildir"

LJAJIC'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

"20 maç gibi bir maç sayısı var, tam hatırlamıyorum. O kadar maç oynarsa bonservisi alınıyor. Ljajic çok genç, başarılı, önemli bir futbolcu. Kağıt üzerinde güzel bir kadro var ama icraat bizi mutlu etmiyor. Bizim işimiz, taraftarı mutlu etmek. Taraftar mutsuz, biz mutsuzuz, hocamız mutsuz. Demek ki bir şeyleri değiştirmemiz lazım, onları da yapacağız"

EKONOMİK YOLSUZLUK İDDİALARI ÜZERİNE

"Zannedersin ki sen yaptın, bana hesabını soruyorsun. Stadı sanki sen yaptın, bana hesap soruyorsun. Vodafone'la anlaşmalar yapıldı, sponsorluklar yapıldı, sanki siz yaptınız da bana hesap soruyorsunuz. Ekonominin hesabını bana sormaya kalkıyorlar. Ne yapacaksın Beşiktaş'ta? 200 milyon doların üzerinde faiz ödemişiz. Nereden ödemişiz? Gelir yaratmışız. Beşiktaş oyuncu sattı. Kim aldı da sattı? 500 bine Cenk'i ben aldım, 22 milyona ben sattım. Beşiktaş'ı bu yapıya ulaştırmak için çalıştık."

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