Galatasaray Kulübü, 1. transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için imza töreni düzenliyor.

Törende ilk olarak 66. yaşına bugün basan Fatih Terim'in doğum günü kutlanırken ardından Alya sahne aldı ve Galatasaray marşını seslendirdi. Milli takımlarda bulunan Ryan Babel, Steven Nzonzi, Jimmy Durmaz ve Florin Andone'nin açıklamaları gösterilirken diğer yeni transferler yapılan anonslarla bir bir sahneye çıktı.

İlk olarak Adem Büyük taraftarla buluşurken onu Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Christian Luyindama, Jean Michael Seri ve Emre Mor izledi.

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GALATASARAY KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Galatasaray transfer döneminde şu oyuncuları kadrosuna kattı:

Radamel Falcao (Monaco),Mario Lemina (Southampton-kiralık),Florin Andone (Brighton-kiralık),Steven Nzonzi (Roma-kiralık),Emre Mor (Celta Vigo-kiralık),Christian Luyindama (Standard Liege),Ryan Babel (Fulham),Jean Michael Seri (Fulham-kiralık),Adem Büyük (BtcTurk Yeni Malatyaspor),Okan Kocuk (Bursaspor),Jimmy Durmaz (Toulouse),Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Şener Özbayraklı (Fenerbahçe),Valentine Ozornwafor (Enyimba).

EN DEĞERLİ KULÜP GALATASARAY, EN DEĞERLİ FUTBOLCU SERI

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında en pahalı ekip Galatasaray olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri yer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 136,40 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.

Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 25 milyon avroyla Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri oldu.