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SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'den sert açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün eylül ayı divan kurulu toplantısında açıklamalar yaptı. Cengiz, 29 Eylül'de düzenlenmek üzere karar aldığı olağanüstü genel kurul toplantısını iptal edilmesi isteğine sert tepki gösterdi

12 Eylül 2018 Çarşamba, 15:59:38 | Güncelleme:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eylül ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cengiz'in konuşmasından satırbaşları:

"Ben bütçe yetkisi istiyorum. Bakın bu yetki Dursun Özbek ve Yarsuvat’a verilmiş. Sayın Yarsuvat belge elimde imzanız burada. Siz bu yetki verilemez diyorsunuz ama siz almışsınız. Beni eleştiren eleştirsin ama arka bahçelerde yok 'onu satacak' yok 'bunu satacak' diye konuşmayın. Konuşma yeri burasıdır. Sattığımız bir şey yok. Bu böyle bilinsin. Galatasaray mali olarak eksiden artıya geçiyor. Ben alkış istemiyorum, tebrik istemiyorum, bilin istiyorum.

Divan üyeleri gerektiğinde, yanlış yapıldığında cevabı tokat olarak verir ama şunu iyi bilin ben tokat yiyenlerden değilimdir. Edebimle geri çekilirim. Benim şu an Divan’dan istediğim kendileri almışlar imzaları burada ama o yetkilerin verilmesi büyük hata diyorlar. Sayın Dursun Özbek ve Sayın Yarsuvat’a niye verdiniz? Kemerburgaz arazisi ne oldu? Kullanılamıyor. Başka bir araziyi Galatasaray adına tahsis ettik. Burada konuştuklarınız güzel ama devlet öyle demiyor. O işler öyle olmuyor.

Galatasaray mali olarak uzun süre sonra zarardan kar durumuna geçiyor. Projelerimiz belgeli, arsa anlaşmalarımız belgeli. Yetkiyi vermezseniz bunlar durmak zorunda. Dursun diyorsanız vermeyebilirsiniz, yapacak bir şey yoktur. Devlet kanadında işler farklı yürüyor. Devlet ile yaptığımız arazi anlaşmaları var, onlardan bize maliyet çıkartmamaları gerek. Buradan söylüyorum."

"Bizim projelerimiz, anlaşmalarımız, devlet ile görüşmeler belgeli. Bankalar ve devlet ile görüşüyoruz bu istediklerin için yetkin var mı diyor. Biz size bunu söylüyoruz. Yönetimimiz burada her şeyi açıkça detaylı yazıyor. Anlaşmadan belgeye her şey. Biz saklamıyoruz, saklanmıyoruz. Var mı saklı bir şey? Yok. Var mı bahsetmediğim bir proje? Bakın hepsini anlatıyorum. Devlet ile görüşüyoruz; İyi diyorsun, hoş diyorsun bütçen nerede diyor... Bana yetkiyle gel diyor. Siz proje nerede diyorsunuz. Projeler yetkide işte."

"Otel inşaatını devam ettirmemiz gerekiyor. Dursun Özbek'e olan borcumuzu Abdurrahim bey ile üstümüze almaya çalışacağız. Bu, yüksek bir rakam ama söylemeyeceğim; ailem duymasın. Yaptığımız başka şeyler de var da söylenmez."

GENEL KURUL KARARI ALINMIŞTI

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bazı konularda yetki talep etmek amacıyla olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştı.

Genel kurulda Mustafa Cengiz yönetimi, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, finansal işlemler, çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası konularından genel kuruldan yetki talep edecek.

Genel kurulda üyelerden yetki istenecek konular arasında, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulmasının da olması dikkati çekmişti.

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