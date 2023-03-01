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Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili kapsayan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir adım gelmişti. "Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlatan TFF, spor dünyasının önemli isimlerini bağış kampanyasında bir araya getiriyor. Tüm futbol camiasının kenetlendiği bu gecede dev bağışın toplanması hedefleniyor

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  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili kapsayan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir adım gelmişti. "Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlatan TFF, spor dünyasının önemli isimlerini bağış kampanyasında bir araya getiriyor.
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    BeIN Sports stüdyolarında gerçekleşen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ortaklığı ile dev bir rakama ulaşılması hedefleniyor. A Spor, beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8.5, ortak şekilde canlı olarak yayınlanıyor.
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geldiği yayına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katılıyor. Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş de geceye katılım gösterdi.

    Haber sürekli olarak güncellenmektedir...
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Deprem felaketi sonrası uygulamaya konulan dayanışma ve yardım kampanyasının internet sitesi yayına başladı. "Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şimdi sıra sende, kaybedecek hiç vakit yok." sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Katılımcılar, ayrıca DESTEK yazıp 8332'ye mesaj göndererek SMS ile bağış gönderilebilecek.

     
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    MAÇLAR İKİ HAFTA BOYUNCA ŞİFRESİZ

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    MEHMET BÜYÜKEKŞİ: 80 MİLYON TL'LİK BAĞIŞLA BAŞLATIYORUZ

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Milletimizin başı sağ olsun. Omuz omuza kampanyamızı, kulüplerimizin ve bizim yaptığımız toplam 80 milyon TL'lik bağışla başlatıyoruz. 1000 konteynerin de siparişini veriyoruz. Tek amaç için buradayız. Kampanyamız tek gecelik bir organizasyon değil. İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline kadar çeşitli organizasyonlar, maçlar düzenleyeceğiz.
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Depremi en çok hisseden illerden olan Hatay'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel ve Hataylı antrenör Gökhan Zan da geceye katıldı. Volkan Demirel, Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişiyi tanıdıysam neredeyse yarısını kaybettim. Başta mesai arkadaşım Taner Savut'a, oyuncu arkadaşımız Atsu'ya ve personelimize baş sağlığı diliyorum. Keşke onları hayatta tutabilseydik. Kendi adıma, ailelerinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Gökhan Zan ise "Ben artık önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe umutla bakmak ve çözüme odaklanmak istiyorum. Volkan Demirel kardeşime teşekkür ediyorum, bir Hataylı gibi o bölgeyi sahiplendi. İyi ki varsın. Hatay sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün değil, 86 milyonun şahsi meselesidir." dedi.
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da açıklamasında şunları söyledi:

    "Acımız taze ama bu acının içinde umut ve gurur da var. Gösterdiğimiz birlikten gurur duymalıyız. Bu dayanışmanın eşi benzeri görülmedi. Bundan ders almayı ve geçmiş olaylardan almadığımız dersi bu sefer alarak afetlere hazır bir ülke dizayn etmeliyiz"
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Ali Koç ayrıca barış ikliminin devam etmesini umarak şunları söyledi:

    "Ben bu ülkenin kutuplaşmasından çok rahatsız olan bir insanım. Futbol da bu kutuplaşma içinde büyük bir unsur haline geldi. Bu ortamda inşallah, birlik ve beraberlik unsuru kalıcı olur"
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe de geceye canlı yayınla bağlandı ve şunları söyledi:

    "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyüktü. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum."
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Cantürk Alagöz, Iğdır Spor Kulübü olarak 5 Milyon TL'lik bağışta bulundu.

    Flo Ayakkabı, 5 Milyon TL'lik bağışta bulundu.

    Çağlayan Çetin, Trendyol adına 50 milyon TL bağışladı. 
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Şenol Güneş: Yaraları sarmak için milletimizin büyüklüğünü tekrar gördük. Türkiye Omuz omuza tek yürek. Son maçımızda çocuklarımıza gönderilen oyuncakların tüm dünyaya etkisi olduğuna inanıyorum. Bunun uzun soluklu bir hizmet yarışı olduğunu düşünüyorum. Futbol ve sanat, nefes alma alanıdır ama bugün aldığımız nefesi bile geri veriyoruz.
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir kulübü adına 2 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Nevzat Kaya, Muşspor adına 3 milyon TL bağışta bulundu.
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Bodrumspor futbolcuları adına Fikret Öztürk, 1 milyon TL bağışladı. 
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Napoli futbolcusu Elif Elmas, eski takım arkadaşı Altay Bayındır'ı arayarak Napoli futbolcuları olarak 100 bin Euro bağışta bulunduklarını söyledi. 
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    1. Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Eyüpspor taraftarlarının 1 milyon 250 bin lira bağışta bulunduğunu, futbolcuların da primlerinden keserek bağış yaptığını ve meblağın toplamda 2 milyon 250 bin liraya ulaştığını açıkladı. Özkaya yönetim olarak bu meblağı 5 milyon liraya tamamladıklarını duyurdu. 
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bundan sonra iç sahada oynayacakları bütün maçların gelirleri ile + 10 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

     
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı Ali Düşmez 1100 konteyner bağışladı. 
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

    Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcuları olarak deprem saatini sembolen 4 milyon 170 bin TL bağışta bulunduklarını açıkladı. Bu rakam daha sonra ise 5 milyon TL'ye yuvarlandı. 
  • CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

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