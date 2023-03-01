Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da açıklamasında şunları söyledi:

"Acımız taze ama bu acının içinde umut ve gurur da var. Gösterdiğimiz birlikten gurur duymalıyız. Bu dayanışmanın eşi benzeri görülmedi. Bundan ders almayı ve geçmiş olaylardan almadığımız dersi bu sefer alarak afetlere hazır bir ülke dizayn etmeliyiz"