Yaşanan olayın ardından tekrar canlı yayın açan Melis Buse barıştıklarını ise şu sözlerle açıklamıştı: “ Kulağımdan tuttuğu için kulağım kanamış, boynumdan da tutmuş. Ben bir sinirle onu paylaştım, yoksa paylaşmazdım. Keşke paylaşmasaydım. İnsanlara ne kadar açığınızı verirseniz, o kadar sizin hakkınızda söz hakkı oluyor. Ben bu insanla sevdiğim için barıştım. Normalde Urfa’da yaşayan biri. Biz Urfa’ya gittiğimizde eşi ve ailesi beni karakolda darp etti. Kapıda da 20 adam bekliyordu. Şu an mantığım devre dışı. Bir şey beni ona karşı tutuyor. Raşit yaşananlardan dolayı çok pişman. Bir daha şiddet uygulayacağını düşünmüyorum. Bir daha böyle bir şeyin yaşanacağını zannetmiyorum”