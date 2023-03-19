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Canlı yayında dayak yediğini söylemişti! Melis Buse Betkayan sevgilisiyle barıştı, son pozları “Yok artık” dedirtti!

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programının yarışmacılarından Melis Buse Betkayan, TikTok fenomeni Serbest Hoca ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Serbest Hoca’nın evli olmasıyla tepki çeken Betkayan, darp iddiasıyla ilişkisini bitirmiş fakat ertesi gün barıştıklarını söylemişti. Çift, geçtiğimiz akşam doğum günü kutlamasında verdikleri pozlarla dikkat çekti.

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  • Canlı yayında dayak yediğini söylemişti! Melis Buse Betkayan sevgilisiyle barıştı, son pozları “Yok artık” dedirtti!

    5 sene önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı evlilik programında yarışmacı olan Melis Buse Betkayan, şimdilerde Tiktok fenomeni Serbest Hoca lakaplı Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyor. Betkayan, geçtiğimiz günlerde ilişkisini darp edildiği iddiasıyla sonlandırmıştı fakat aradan bir gün geçtikten sonra barıştıklarını duyurmuştu. Çift, eski gelin adayının doğum gününde verdikleri sarmaş dolaş pozlarla gündem oldu.
  • Canlı yayında dayak yediğini söylemişti! Melis Buse Betkayan sevgilisiyle barıştı, son pozları “Yok artık” dedirtti!

    Serbest Hoca ile ilişki yaşadığını duyuran Melis Buse Betkayan, Serbest Hoca lakaplı Reşit Bozdağ'ın evli olması sebebiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkileri üzerine çekmişti. Fenomen isim, bir süre sonra darp edildiği iddiasıyla ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.

     
  • Canlı yayında dayak yediğini söylemişti! Melis Buse Betkayan sevgilisiyle barıştı, son pozları “Yok artık” dedirtti!

    Melis Buse Betkayan, Serbest Hoca ile ilişkisini sonlandırdığını şu şekilde duyurmuştu: “RB ismindeki şahıs ile yollarımı ayırdığımı sizlere bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan 2 saat sonra evimi basıp beni darp etti ve benim telefonumu alıp gitti. Polis yardımıyla telefonumu aldım. Herkesi takipten çıkmış, bazı kişileri de engellemiş hem Instagramımdan hem Tiktokumdan. Sizlere anlatmak istediğim çok şey var ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır. Bilginize.”
  • Canlı yayında dayak yediğini söylemişti! Melis Buse Betkayan sevgilisiyle barıştı, son pozları “Yok artık” dedirtti!

    Art arda paylaşımlar yapmaya devam eden Melis Buse Betkayan, “Ben daha önce bu kadar kötü şeyler hiç yaşamamıştım. Bu kadar hata hiç yapmamıştım.” diyerek yaşadığı şiddeti göstermişti. Betkayan sözlerine şu şekilde devam etmişti: “Bu sadece kulağım. Vücudumu gösteremeyeceğim için sadece bunu paylaşıyorum.”
  • Canlı yayında dayak yediğini söylemişti! Melis Buse Betkayan sevgilisiyle barıştı, son pozları “Yok artık” dedirtti!

    Melis Buse Betkayan'ın söylediklerine göre Serbest Hoca lakaplı Reşit Bozdağ, Betkayan'ı “Bergen’in kocası gibi olacağım. Seni bu ülkenin yeni Bergen’i yapacağım” diyerek tehdit etmişti.
  • Canlı yayında dayak yediğini söylemişti! Melis Buse Betkayan sevgilisiyle barıştı, son pozları “Yok artık” dedirtti!

    Yaşanan olayın ardından tekrar canlı yayın açan Melis Buse barıştıklarını ise şu sözlerle açıklamıştı: “ Kulağımdan tuttuğu için kulağım kanamış, boynumdan da tutmuş. Ben bir sinirle onu paylaştım, yoksa paylaşmazdım. Keşke paylaşmasaydım. İnsanlara ne kadar açığınızı verirseniz, o kadar sizin hakkınızda söz hakkı oluyor. Ben bu insanla sevdiğim için barıştım. Normalde Urfa’da yaşayan biri. Biz Urfa’ya gittiğimizde eşi ve ailesi beni karakolda darp etti. Kapıda da 20 adam bekliyordu. Şu an mantığım devre dışı. Bir şey beni ona karşı tutuyor. Raşit yaşananlardan dolayı çok pişman. Bir daha şiddet uygulayacağını düşünmüyorum. Bir daha böyle bir şeyin yaşanacağını zannetmiyorum”
  • Canlı yayında dayak yediğini söylemişti! Melis Buse Betkayan sevgilisiyle barıştı, son pozları “Yok artık” dedirtti!

    İşte Melis Buse Betkayan ve sevgilisinin barıştıktan sonra fenomen gelin adayının 31. yaş gününde verdiği pozlar...
  • Canlı yayında dayak yediğini söylemişti! Melis Buse Betkayan sevgilisiyle barıştı, son pozları “Yok artık” dedirtti!
  • Canlı yayında dayak yediğini söylemişti! Melis Buse Betkayan sevgilisiyle barıştı, son pozları “Yok artık” dedirtti!
  • Canlı yayında dayak yediğini söylemişti! Melis Buse Betkayan sevgilisiyle barıştı, son pozları “Yok artık” dedirtti!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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