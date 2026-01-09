Cansever: Dayan yüreğim

Ünlü şarkıcı Cansever, geçtiğimiz yıl kendisine kan kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Tedavi sürecini ve sağlık durumunu zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, sevenlerinden de dualarını eksik etmemelerini istemişti.

Durumu hayranları tarafından yakından takip edilen Cansever, son paylaşımında yaşadığı zorlu süreci yansıtan duygusal ifadeler kullandı. Cansever paylaşımında şunları kaydetti; "Ya sabır… Dayan yüreğim. Sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber"