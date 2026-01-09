Habertürk
        Cansever: Dayan yüreğim

        Cansever: Dayan yüreğim

        Kan kanseri teşhisi aldığını açıklayan ünlü şarkıcı Cansever'in sosyal medyada yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Zorlu sürece dair duygularını dile getiren Cansever; "Sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu da atlatırsın" dedi

        Giriş: 09.01.2026 - 20:41 Güncelleme: 09.01.2026 - 20:43
        "Dayan yüreğim"
        Ünlü şarkıcı Cansever, geçtiğimiz yıl kendisine kan kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Tedavi sürecini ve sağlık durumunu zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, sevenlerinden de dualarını eksik etmemelerini istemişti.

        Durumu hayranları tarafından yakından takip edilen Cansever, son paylaşımında yaşadığı zorlu süreci yansıtan duygusal ifadeler kullandı. Cansever paylaşımında şunları kaydetti; "Ya sabır… Dayan yüreğim. Sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber"

