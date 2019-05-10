Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 21. bölümü de heyecan dolu anlara sahne oldu. Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında çıkan çatışmadan Cansız’ın kaçmayı başardığı, Demir’in Cemre’yi silah zoruyla alıkoyduğu ve bölüm finalinde de Cansız’ın Asiye’yi öldürdüğü, Zeynep’i de kaçırdığı bölümü ‘Çarpışma’ tutkunları yine nefes nefese izledi.



ÇARPIŞMA #BABAOĞUL ETİKETİYLE YİNE SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE YER ALDI!



‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 111 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #babaoğul etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 5 saat 40 dakika, #çarpışma etiketi ise 1 saat 55 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 21. bölümüyle; ABC1’de yüzde 3.18 rating ve yüzde 7.36 izlenme payı, AB’de yüzde 3.35 rating ve yüzde 8.49 izlenme payı, Total’de ise yüzde 2.35 rating ve yüzde 5.60 izlenme payı elde etti.







KADİR, CANSIZ’I ELİNDEN KAÇIRDI!



Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında büyük bir çatışma yaşandı. Kadir’i gizlice takip eden Veli de çatışma alanını gören bir binanın çatısına çıktı, silahını kurdu ve Cansız’ı hedef alarak ateş etti. Cansız bu ölüm çemberinden de kaçmayı başardı.



Cansız, Kadir’in elinden kaçıyor:



























