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Cansız ve Kadir arasındaki hesaplaşmada neler yaşanacak?

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 21. bölümü de heyecan dolu anlara sahne oldu. Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında çıkan çatışmadan Cansız’ın kaçmayı başardığı, Demir’in Cemre’yi silah zoruyla alıkoyduğu ve bölüm finalinde de Cansız’ın Asiye’yi öldürdüğü, Zeynep’i de kaçırdığı bölümü ‘Çarpışma’ tutkunları yine nefes nefese izledi. Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor. ‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Çarpışma

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 21. bölümü de heyecan dolu anlara sahne oldu. Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında çıkan çatışmadan Cansız’ın kaçmayı başardığı, Demir’in Cemre’yi silah zoruyla alıkoyduğu ve bölüm finalinde de Cansız’ın Asiye’yi öldürdüğü, Zeynep’i de kaçırdığı bölümü ‘Çarpışma’ tutkunları yine nefes nefese izledi.

ÇARPIŞMA #BABAOĞUL ETİKETİYLE YİNE SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE YER ALDI!

‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 111 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #babaoğul etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 5 saat 40 dakika, #çarpışma etiketi ise 1 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.  ‘Çarpışma’, 21. bölümüyle; ABC1’de yüzde 3.18 rating  ve yüzde 7.36 izlenme payı, AB’de yüzde 3.35 rating ve yüzde 8.49 izlenme payı, Total’de ise yüzde 2.35 rating  ve yüzde 5.60 izlenme payı elde etti.



KADİR, CANSIZ’I ELİNDEN KAÇIRDI!

Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında büyük bir çatışma yaşandı. Kadir’i gizlice takip eden Veli de çatışma alanını gören bir binanın çatısına çıktı, silahını kurdu ve Cansız’ı hedef alarak ateş etti. Cansız bu ölüm çemberinden de kaçmayı başardı.

Cansız, Kadir’in elinden kaçıyor:

 





KADİR VE CANSIZ ARASINDA BÜYÜK BİR YÜZLEŞME YAŞANDI!

Kadir, istihbarattan gelen bilgiyle Cansız’ın birlikte çalıştığı iki adamı takibe aldı. Kadir, Cansız’ı, Cansız da Kadir’i ağına düşürmek için oyun kurdu. Kadir bir yandan da Cansız’ın babası olup olmadığı konusundaki şüphelerini gidermek için adımlar attı ve Cansız’ın babası olduğunu öğrendi. Kaçma planları yapan Cansız, adamlardan birini Kadir’in önüne atarak yem olarak kullandı. Ancak Kadir’in, Cansız’ın planını çözdüğü, adamları bulduğu ve her ikisinin de kendi tarafında yer almasını sağladığı anlaşıldı. Kadir ve Cansız bir kez daha karşı karşıya geldi ve aralarında büyük bir yüzleşme yaşandı.

DEMİR, CEMRE’Yİ ALIKOYDU!

Her şeyini kaybeden Demir, intikam almak için Cemre’ye diş biledi. Meral’den de onun Kerem’e olan duygularına dokunarak yardım etmesini istedi. Meral, Demir’in oyununa gelmedi ve olan biteni Kerem’e anlattı. Gözünü intikam hırsı bürüyen Demir, Cemre’yi silah zoruyla alıkoydu.

Cemre, Demir’in elinde:

 





CANSIZ, ASİYE’Yİ ÖLDÜRDÜ!

Kadir, Cansız’ın bileğini büktüğünü düşündüğü ve onu öldürmek üzere olduğu sırada, Cansız’ın bir adamı başına silah dayadığı Asiye’yi getirdi. Kadir, Asiye’ye dokunulmaması şartı ile silahını bıraktı. Bu anlarda orada olan Veli de Kadir’in telkinleri ile Cansız’ı öldürmedi. Ancak Cansız, sözünde durmadı ve Asiye’yi öldürdü. Kadir büyük bir şok ve acı yaşadı.

Cansız, Asiye’yi öldürüyor:

 





ZEYNEP, CANSIZ’IN ELİNDE!

Kadir’in elinden bir kez daha kurtulmayı başaran Cansız’ın Asiye ile birlikte Zeynep’i de kaçırdığı görüldü. Cansız, sözleriyle Zeynep’e de ölüm tehdidi altında olduğunu hissettirdi.

Zeynep kaçırılıyor:

 





YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DAHA DA ARTIYOR!

Cansız’ın elindeki Zeynep’e ne olacak? Kadir, Zeynep’i kurtarabilecek mi? Kadir ve Cansız arasındaki büyük hesaplaşmada neler yaşanacak? Demir’in ölüm tehdidi altındaki Cemre’ye ne olacak? Tüm bu sorular ve daha fazlası yeni bölümde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.



Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu  Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



 

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