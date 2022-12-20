2000'li yıllarda ise bazı Avrupa ülkelerinde cappuccino çeşitleri farklılık göstermeye başladı. Tüm dünyada çokça tercih edilen bu kahve türü bazı kişiler tarafından sadece sabahları değil, tüm gün boyunca içilmeye devam ederek yaygınlaşmayı sürdürüyor.