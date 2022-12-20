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Meğer anlamı kahve ile ilgili değilmiş! İşte adını kıyafetten alan lezzet...

Süt köpüğü ve espressodan hazırlanan cappuccino çoğu kişinin vazgeçilmez tercihidir. Dünya genelinde oldukça popüler olan bu lezzetli içecek; tarçın, krema gibi aromalarla da farklı bir boyuta taşınabilir. Peki, bu özel içeceğin isminin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? İşte ilginç bir hikayeye sahip cappuccino hakkında merak edilenler...

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  • Cappuccino’nun Sıra Dışı Öyküsü: Cappuccino kelimesinin kahve ile ilgisi olmayan ilginç kökeni: Adını kıyafetten alan lezzet!

    Espresso ve sıcak sütün kaynatılmasıyla oluşan ve dünya çapında oldukça ilgi gören bir kahve türü olan cappuccino'nun tarihi kökeni ve kelime bilgisi hakkında derlediğimiz bilgileri duyduğunuzda oldukça şaşıracaksınız. İşte kökeni 1500'lü yıllara dayanan cappuccino kelimesinin ilginç hikayesi...
  • Cappuccino’nun Sıra Dışı Öyküsü: Cappuccino kelimesinin kahve ile ilgisi olmayan ilginç kökeni: Adını kıyafetten alan lezzet!

    Cappuccino kelimesinin anlamı herkese göre farklılık gösterebilir. Kimileri için lezzetli, kimileri için enerji veren bir içecek olabilir. Genel haliyle tanımlayacak olursak dünya çapında oldukça popüler olan cappuccino, kuvvetli buharda demlenmiş süt köpüğü ile hazırlanan espresso bazlı bir kahve türüdür.
  • Cappuccino’nun Sıra Dışı Öyküsü: Cappuccino kelimesinin kahve ile ilgisi olmayan ilginç kökeni: Adını kıyafetten alan lezzet!

    CAPPUCCİNO KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

    Cappuccino kelimesi, Latince’deki kemik başı, başlık anlamına gelen Capitulum kelimesinden türemiştir. Bu kelime yıllar sonra Almanya ve Avusturya ülkelerinin etkisiyle Kapuziner kelimesine dönüşmüştür. Kapuziner aynı zamanda Capuchin anlamına gelen bir sözcüktür. Capuchinler ise Hristiyanlıkta Fransiskan tarikatına bağlı bir tarikat olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Cappuccino’nun Sıra Dışı Öyküsü: Cappuccino kelimesinin kahve ile ilgisi olmayan ilginç kökeni: Adını kıyafetten alan lezzet!

    CAPPUCCİNO KELİMESİNİN TARİHİ KÖKENİ 1500'LÜ YILLARA DAYANIYOR!

    Capuchinler, Hristiyanlıkta Katolik Kilisesi'ne bağlı Fransisken tarikatının 1528'de kurulmuş bir koludur. Rivayete göre cappuccino kahvesine adını veren olay; Capuchin rahiplerinin kıyafetlerinin, cappuccino kahvesine benzetilmesinden gelmektedir. 
  • Cappuccino’nun Sıra Dışı Öyküsü: Cappuccino kelimesinin kahve ile ilgisi olmayan ilginç kökeni: Adını kıyafetten alan lezzet!

    ADINI KIYAFETTEN ALAN LEZZET!

    Capuchin manastırında yaşayan rahipler kahverengi pardesü şeklinde kıyafet giyiyor ve başlarına ise sivri, beyaz renkli şapka bulunduruyorlardı. 
  • Cappuccino’nun Sıra Dışı Öyküsü: Cappuccino kelimesinin kahve ile ilgisi olmayan ilginç kökeni: Adını kıyafetten alan lezzet!

    Capuchin rahipleri yukarıdan bakıldığında tam anlamıyla bir cappuccino kahvesine benziyor; şapka fincandaki süt köpüğünü, kıyafet ise kahveyi andırıyordu. Böylece bu görsel benzerlik cappuccino kahvesine isim hikayesi ilham olmuştur.
  • Cappuccino’nun Sıra Dışı Öyküsü: Cappuccino kelimesinin kahve ile ilgisi olmayan ilginç kökeni: Adını kıyafetten alan lezzet!

    Bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre bu benzerliğin farkına varan kişinin Capuchin rahibi Marco d’Aviano olduğu söyleniyor. Dolayısıyla cappuccino kahvesine ismini veren kişinin 1631-1699 yılları arasında yaşayan Marco d’Aviano isimli rahip olması mümkün.
  • Cappuccino’nun Sıra Dışı Öyküsü: Cappuccino kelimesinin kahve ile ilgisi olmayan ilginç kökeni: Adını kıyafetten alan lezzet!

    Kayıtlara geçmiş bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynak 1994 yılına aittir. Bu kaynakta, cappuccino kelimesi İtalyan usulü sütle yapılan kahve türü olarak tanımlanmıştır.
  • Cappuccino’nun Sıra Dışı Öyküsü: Cappuccino kelimesinin kahve ile ilgisi olmayan ilginç kökeni: Adını kıyafetten alan lezzet!

    YAYGINLAŞMASI 1930'LU YILLARI BULDU

    Achilles Gaggia 1946 yılında seri olarak yüksek ve hava buharlı makineyi geliştirmiş ve espresso makinesi tarihindeki yerini almıştır. Espresso makinesi ile hazırlanan bu kahve çeşidi, ilk önce kafe ve restoranlarda popülerleşmeye başlamıştır. Eski dönemlerde espresso makineleri karmaşık bir yapıda olduğu için üretim özel kafelerle sınırlı kalıyorlardı.
  • Cappuccino’nun Sıra Dışı Öyküsü: Cappuccino kelimesinin kahve ile ilgisi olmayan ilginç kökeni: Adını kıyafetten alan lezzet!

    O dönemler cappuccino, krem şanti, çikolata veya tarçın ile servis ediliyordu. 1980'li yıllarda pazarlama tekniği sayesinde Amerika'ya da yayıldı. 2. Dünya Savaşı'nda durağanlık yaşayan cappuccino, savaşın sonrasında birçok ülkeye yayılmayı başardı.
  • Cappuccino’nun Sıra Dışı Öyküsü: Cappuccino kelimesinin kahve ile ilgisi olmayan ilginç kökeni: Adını kıyafetten alan lezzet!

    2000'li yıllarda ise bazı Avrupa ülkelerinde cappuccino çeşitleri farklılık göstermeye başladı. Tüm dünyada çokça tercih edilen bu kahve türü bazı kişiler tarafından sadece sabahları değil, tüm gün boyunca içilmeye devam ederek yaygınlaşmayı sürdürüyor.
  • Cappuccino’nun Sıra Dışı Öyküsü: Cappuccino kelimesinin kahve ile ilgisi olmayan ilginç kökeni: Adını kıyafetten alan lezzet!

    CAPPUCCİNO NASIL YAPILIR?

    Yapılışı zor gibi görününen cappucinoyu evde kolaylıkla yapmak mümkün. Sütü küçük bir tencerede ısıtın. Rendelenmiş çikolata ve kahveyi ekleyip eriyene kadar karıştırın. Karışımı 4 cappuccino fincanına paylaştırın. Krem şantiyi üzerlerine ekleyip tarçın serpiştirin. Sıcak olarak servis edilen cappuccino artık sunuma hazır.

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