Cardiff - Londra kaç kilometre? Cardiff - Londra arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Cardiff ile Londra arasındaki bağlantı, tarih boyunca "Great Western" (Büyük Batı) olarak adlandırılan ve sanayi devriminden bu yana adanın en önemli ekonomik damarlarından biri olan koridor üzerinde şekillenmiştir. Cardiff’in tarihi dokusundan, ragbi tutkusundan ve Körfez bölgesinin modernizmindensıyrılıp, Londra’nın Batı Yakası’ndaki (West End) tiyatrolara, Buckingham Sarayı’nın ihtişamına ve City bölgesinin gökdelenlerine ulaşmak, günümüz teknolojisiyle artık çok kolaydır. İster M4 otoyolunun akışına kendinizi bırakın, ister demiryolu mühendisliğinin harikası olan hızlı trenlerle zamanı bükün, bu yolculuk size Britanya’nın kırsal ve kentsel manzaralarının en güzel örneklerini sunar.

CARDIFF - LONDRA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Galler'in başkenti Cardiff ile İngiltere'nin başkenti Londra arasındaki mesafe, Birleşik Krallık coğrafyası düşünüldüğünde "orta mesafe" olarak nitelendirilebilecek, oldukça makul bir uzaklıktır. Karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen, en hızlı ve neredeyse tek mantıklı seçenek olan M4 Otoyolu güzergahı baz alındığında, Cardiff - Londra kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 240 ila 250 kilometre (yaklaşık 150 mil) arasında değişmektedir.

Bu 240 kilometrelik mesafe, başlangıç ve bitiş noktalarına göre küçük farklılıklar gösterebilir. Örneğin, Cardiff'in batı banliyölerinden Londra'nın doğu yakasına gitmek ile Cardiff Merkez'den Londra'nın batısındaki Heathrow Havalimanı civarına gitmek arasında ciddi farklar oluşabilir. Ancak şehir merkezinden şehir merkezine (Cardiff City Centre - Central London) yapılan bir planlamada 245 kilometrelik bir ortalama, en doğru veri olacaktır. Cardiff - Londra kaç km diye merak edenler için bu mesafe, Türkiye'deki İstanbul-Edirne veya Ankara-Eskişehir mesafeleriyle kıyaslanabilir. Bu yakınlık, iki şehir arasında günübirlik iş toplantılarının, hafta sonu gezilerinin ve hatta bazı durumlarda günlük işe gidiş gelişlerin (commute) bile yapılabilmesine olanak tanır. İki başkent arasındaki bu entegrasyon, Birleşik Krallık ekonomisinin dinamizmi açısından da büyük önem taşır.

CARDIFF - LONDRA ARASI MESAFE NE KADAR?

Özel araçla veya kiralık arabayla seyahat etmeyi planlayanlar için Cardiff - Londra arası mesafe ne kadar sorusu, M4 Otoyolu'nun sunduğu deneyimle doğrudan ilişkilidir. Bu güzergah, Birleşik Krallık'ın en önemli ve en yoğun otoyollarından biri olan M4 (Motorway 4) üzerinden, neredeyse dümdüz bir hat üzerinde doğu yönüne doğru ilerler.