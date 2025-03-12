Carlos Cuesta ekstra çalışıyor!

Carlos Cuesta, fiziksel olarak en iyi formuna ulaşmak amacıyla kendisine özel bir ekip kurdu.

Galatasaray'ın atom karıncası Lucas Torreira'dan bu konuda bilgiler alan 26 yaşındaki futbolcu kendini uzmanlara emanet etti.

Kolombiyalı savunmacının ekibinin içerisinde şef, diyetisyen, fizyoterapist ve personal trainer gibi alanında uzman isimler yer alıyor. Devre arası transfer döneminde transfer edilen savunmacı şimdiye kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Bu sezon Genk'te de yedek kalan Cuesta maç temposu eksikliğinin yanı sıra fiziksel eksikliğini kapatmak için ilave çalışmalar gerçekleştiriyor. Diğer yandan oyuncunun kötü performansının psikolojik yankıları sürüyor. REKLAM Doğum günü paylaşımının altında dahi tepki çeken Cuesta'nın moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Takımın tecrübeli futbolcularının Kolombiyalı savunmacı ile özel görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Cuesta özel ekibiyle birlikte hem beslenme programını yeniden düzenliyor hem de antrenman sonrası ekstra çalışmalarla fiziksel dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.