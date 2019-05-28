Çarpışma, Perşembe günü 24. bölümü ile ekranlara gelecek. Son bölümde ise; Veli, İstanbul’dan ayrılmaya karar verir ve şehirle vedalaşmaya başladı. Ancak hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinden bir mesaj alır. Kan akacak, canlar yanacak ve ölüm kapıyı bir kez daha çalacaktır. İşte, Çarpışma dizisine dair tüm detaylar...

ÇARPIŞMA 24. FİNAL BÖLÜM FRAGMANI

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ÇARPIŞMA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Çarpışma dizisinin 24. bölümü ile 30 mayıs perşembe akşamı final yapması kesinleşti. Yapılan açıklamalarda Çarpışma dizisinin zaten bir sezon olarak planlandığını belirtiliyor.