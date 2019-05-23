Veli’nin hissettiği kardeşlik duygusunu Kadir’le paylaştığı duygusal sahnede, Kadir’in uzaklaştığı sırada Veli’nin kendi kendine söylediği “Mutluluklar kardeşim!” sözleri dikkat çekiyor.

ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek, nefeslerin tutularak izleneceği 23. bölümünün konusu şöyle; Kadir’in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli, yaptığı kötülükleri bir bir hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir’i kışkırtır. Bu sırada Zeynep için zaman gittikçe daralmakta ve geçen her bir saniye onu ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Kadir, kontrolünü tamamen kaybetmek üzeredir ki, son anda Zeynep’e ulaşabileceği bir yol açılır. Cansız, Zeynep’in yerini söylemese de, Kadir’i onun yanına götürmeyi kabul eder. Hızla yola çıkarlar ve Zeynep’in yanına gelirler. Cansız, imha edilmesi öylesine zor bir bomba düzeneği hazırlamıştır ki, Zeynep’ten sonra Kadir de Cansız’ın ölüm tuzağının içine düşer. Kadir ve Zeynep’in kurtulmaları artık tamamen şansa ve mucizelere bağlıdır. Veli, kaçma planları yapan Cansız’ı öldürmek için harekete geçer ve pusuya yatar. Beklediği fırsatı da yakalar ve Cansız’ın üzerine mermi yağdırır. Diğer yanda Cemre cezaevine gider ve Demir’le yüzleşir. Kerem, Cemre’nin yine en büyük destekçisidir. Veli, İstanbul’dan ayrılmaya karar verir ve şehirle vedalaşmaya başlar. Ancak hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinden bir mesaj alır. Kan akacak, canlar yanacak ve ölüm kapıyı bir kez daha çalacaktır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Çarpışma’nın 23. Bölüm 3. Ön İzlemesi: