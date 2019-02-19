WIT’in dünya çapında iki ayda bir yaptığı, sosyal medyada dizi ve yapımların durumuna yönelik hazırladığı rapora göre; ‘Çarpışma’, Şubat ayında özellikle Instagram’da iki hafta içinde büyük bir çıkış yaptı ve yaklaşık 200 bin yeni takipçi kazandı. ‘Çarpışma’nın Şubat ayında Instagram’da şu ana kadarki toplam takipçi sayısı ise 406 bin’den ve Twitter’daki takipçi sayısı da 36 bin 100’den fazla. Dizinin haftalık post gösterim sayısı ise 4,250 milyon seviyelerinde. Listede ‘Çarpışma’nın dışında ilk üçte; NBC kanalında yayınlanan ‘The Titan Games’ ve BBC One’da yayınlanan ‘The Greatest Dancer’ programları yer aldı.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

ÇARPIŞMA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI