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Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki Carrefoursa, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) Platformu’nun imzacıları arasında yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, bugün için dünya çapında aralarında Carrefoursa’nın da yer aldığı yalnızca dokuz gıda perakendecisi WEPs Platformu imzacısı konumunda bulunuyor. Dünyada toplam 3 bin 727 imzacısı bulunan WEPs Platformu’nda Türkiye'nin, imzacı şirket sayısı ile Brezilya’nın ardından ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

"Kadın Çalışanlarımız, Büyük Bir Değere Sahip"

WEPs Platformu imzacıları arasında yer almalarına ilişkin olarak bir değerlendirmede bulunan Carrefoursa Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, "Bizim için kadın çalışanlarımız, büyük bir değere sahip. Bu vizyonla yönetim kadromuzdan marketlerimize kadar farklı kademelerdeki çalışanlarımızın yüzde 35’inin kadın olduğunu duyurmaktan onur duyuyoruz. İş süreçlerimizde eşitlik ilkesine inanıyor, görev dağılımı açısından kadın-erkek eşitliğini önemsiyoruz" dedi.

Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Platformu, 2010 yılında UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturuldu. Verilen bilgiye göre, WEPs platformu, özel sektöre, iş yerlerinde, iş piyasasında ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunuyor.

Öte yandan, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 prensibe açıkça taahhüt vermelerini istediği bildirildi. CEO Destek Beyanı’nı imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koyuyorlar.

WEPs Platformu’nun belirlediği 7 prensip, şöyle sıralanıyor;

1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması

2. Tüm Kadın ve Erkeklere İş Yaşamında Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi

3. Tüm Kadın ve Erkek Çalışanların Sağlık, Güvenlik ve Refahının Sağlanması

4. Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim Olanaklarının Desteklenmesi

5. Kadınların Güçlenmesi İçin Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması

6. Toplumsal Girişimler ve Savunuculuk Çalışmalarıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi

7. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Elde Edilen Başarıların Değerlendirilmesi ve Halka Açık Raporlanması