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Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı ve Carrefoursa Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, perakende sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

Geçen yıl toparlanma sinyalleri veren Türkiye ekonomisinin, küresel ölçekteki koronavirüs salgını dolayısıyla Mart ayından Haziran ayına kadar durgunluk yaşadığını, 1 Haziran itibarıyla normalleşme adımları doğrultusunda yeniden yükselişe geçtiğini belirten Oran, "Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olduğunu gördük. Tüketici, evde kaldığı süreçte dijital platformlar üzerinden ihtiyaçlarını karşıladı. Tüm bu veriler ışığında 2020 yılını başarılı sonuçlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

'ÖZKAYNAKLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Barış Oran, Carrefoursa için sermaye artırımı gerçekleştirileceğini ve bu sayede şirkete en az 386 milyon TL nakit girişi sağlanacağını ifade ederek, "Böylece herhangi bir fon çıkışı olmadan yapılacak eşzamanlı sermaye azaltılması yoluyla özkaynaklarımız güçlenecektir" açıklamasında bulundu.

Gıda perakendesine ilişkin değerlendirmeler de yapan Barış Oran, "Pandemi önlemleri kapsamında harcamalarımız 30 milyon TL’ye ulaştı. Pandemiyle birlikte Carrefoursa.com’un ziyaretçi trafiği yüzde 100’den fazla artarak, günlük gönderimlerimiz 6 katına çıktı, kapasitemizi 10 kat artırdık. Bu süreçte yaş sebze-meyvede yerli tohum ürünleri reyonlarımıza getirdik. 8 bine yakın çiftçi ile çalışıyor, yerli üretime ve yerli üreticiye destek vermeye devam ediyoruz. Carrefoursa, verimli operasyonel çalışmaları sayesinde faaliyet karlılığında geçen seneye göre yüzde 60.4 oranında iyileşme gerçekleştirdi" dedi.

'TEKNOSA İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 580 BÜYÜDÜ'

Teknosa’da, bugüne kadar gerçekleştirilen dijitalleşme yatırımları ve müşteri odaklı dönüşüm çalışmaları sayesinde pandemi döneminde değişime çok hızlı adapte olduklarını ve yükselen performansı sürdürdüklerini belirten Oran, "Teknoloji sektörü dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de hızla büyümeye devam edecek. Dijitalleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm, 2020 yılının ikinci çeyrek sonuçlarında ciro, sepet büyümesi ve esas faaliyet karı gibi göstergelerde olumlu etkisini gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde 955 milyon TL’lik ciroya ve 27.5 milyon TL’lik pozitif esas faaliyet kârına ulaştık. Bu başarı, müşterilerimiz için dönemin ihtiyaçlarına uygun yenilikleri hayata geçirerek kesintisiz hizmet vermemiz, online satışlarda kırdığımız yüzde 580’lik büyüme, tedarik zinciri, nakit ve insan kaynakları yönetimi konularında aldığımız aksiyonlar ve Haziran ayında üst düzey tedbirlerle açılan mağazaların yüksek performansı ile geldi. Uzun süredir odaklandığımız omnichannel modeli bize esneklik ve hız kazandırdı. Mağazalarımızın kapalı olduğu dönemde, müşterilerimizi ihtiyaçlarıyla buluşturmak için Carrefoursa’nın 23 marketinde satış noktaları oluşturduk" dedi.