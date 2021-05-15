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Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

6. dakikada Alberk Koç'un ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Aleksic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Tarık Çetin'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

8. dakikada soldan Tunay Torun'un ortasında Samudio, topu penaltı noktası üzerine kafa ile indirdi. Dokovic'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafa vuruşunu yaptı, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayakları ile kornere çeldi.

13. dakikada Samudio'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Sabo'nun plase vuruşunda kaleci Mert Günok, yatarak topu çizgi üzerinde çelmeyi başardı.

26. dakikada Tunay Torun'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, savunmadan seken topa Soderlund'un vuruşunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı çeldi.

28. dakikada Bolingoli'nin soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Crivelli'nin vuruşunda top üst direkten oyun alnına geri döndü.

45+1. dakikada Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazından içeri girdikten sonra yerden pasında, boş pozisyonda Aleksic topu filelere gönderdi: 0-2

Mücadelenin ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

61. dakikada Samudio'nun sağdan ceza sahsı içerisine ortasında, savunmadan seken topa Alberk Koç'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada Fernando'nun ara pasında ceza yayı üzerinde savunmadan sıyrıldıktan sonra Remy'nin yerden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

Mücadele, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

ÇaykurRizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut, Selim Ay, Emir Dilaver, Alberk Koç, Dokovic, Abdullah Durak (Dk. 58 Remy),Sabo (Dk. 77 Mithat Pala),Tunay Torun (Dk. 77 Michalak),Samudio (Dk. 88 Celal Emir Dede),Soderlund (Dk. 57 Fernando)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner (Dk. 69 Caiçara),Duarte (Dk. 59 Ndayishimiye),Ravil Tagir (Dk. 86 Cemali Sertel),Bolingoli, Mahmut Tekdemir (Dk. 86 Metin Emre Karaal),Tolga Ciğerci, Aleksiç, Berkay Özcan, Chadli, Crivelli (Dk. 69 Deniz Türüç)

Goller: Dk. 6 (penaltıdan) ve 45+1 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Sarıkart: Dk. 76 Samudio (Çaykur Rizespor)

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