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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Çaykur Rizespor 5. tura yükseldi - Futbol Haberleri

        Çaykur Rizespor: 4 - Bucaspor 1928: 0 | MAÇ SONUCU

        Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Bucaspor 1928'i 4-0 yenerek 5. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 21:17 Güncelleme: 07.12.2023 - 21:17
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        Çaykur Rizespor 5. tura yükseldi
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        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Bucaspor 1928'i 4-0 yenen Çaykur Rizespor, 5. tura yükseldi.

        42. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Laine'nin aşırdığı pasta savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden sağ ayak içi vuruşunda, top filelere gitti: 1-0

        Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi.

        47. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Olawoyin'in ara pasında, ceza yayı üzerinde Gaich'in kontrol edip vuruşunda, top kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gitti: 2-0

        70. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sağ taraftan Pinchi'nin ceza sahasına ortasında savunmadan uzaklaştırmaya çalıştığı top Varesanovic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda yerden seken meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0

        88. dakikada fark 4 oldu. Varesaovic'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Gaich, altı pas içerisinde savunmandan seken topu boş kaleye gönderdi: 4-0

        Maçı 4-0 kazanan ev sahibi ekip adını 5. tura yazdırdı.

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