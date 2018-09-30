Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

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ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE: 0 - 0

İlk yarı oynanıyor...

SAAT: 19:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Çaykur Didi

YAYIN: BeIN SPORTS 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Boldrin, Brabec, Saadane, Samudio, Ali, Musa, Umar, Mehmet, Orhan, Vedat Muriqi

YEDEKLER: Samir, Traore, Abdullah, Robin, Petrucci, Jach, Gladkyy, Mustafa, Süleyman, Koray

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Benzia, Aatif, Ayew, Slimani

YEDEKLER: Volkan, Isla, İsmail, Yiğithan, Oğuz Kağan, Eljif, Frey, Mehmet Ekici, Barış, Valbuena

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

Cocu, Beşiktaş derbisinde sahaya sürdüğü 11'le Rizespor karşısına çıkıyor.

Ligde geride kalan 6 haftada 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alan Çaykur Rizespor, geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 de mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 34 lig karşılaşmasının 20'sini Fenerbahçe, 6'sını Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

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Fenerbahçe, rakip filelere 68 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 32 golle karşılık verdi.

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RİZESPOR, LİGDE 10 MAÇTIR YENEMİYOR

Çaykur Rizespor, ligde 10 maçtır Fenerbahçe'yi yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Rize'de 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, daha sonra yaptığı 10 müsabakadan 7'sini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı ve taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

OKAN BURUK ETKİ EDİYOR

Süper Lig'de beşinci farklı takımının başına geçen Okan Buruk, daha önce yeni kulüpleriyle çıktığı ilk maçların ikisini kazandı. Süper Lig'de daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor'u çalıştırmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'yi sadece iki kez yenebilen Okan Buruk, diğer 5 maçta ise 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Buruk, söz konusu galibiyetleri geçen sezon Akhisarspor'un başında elde etmişti.

RİZE'DEKİ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları Rize'de daha önce 17 lig maçına çıktı.

Rize'de konuk Fenerbahçe 8, ev sahibi Çaykur Rizespor 4 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor ise 19 gol attı.

Rize'deki son maçı Fenerbahçe, 5-1'lik skorla kazanmıştı. 2016-17 sezonunda 27 Kasım 2016'da oynanan maçta Fenerbahçe sahadan Moussa Sow (3), Aatif ve İsmail Köybaşı'nın golleriyle galip ayrılmıştı.

İPTAL EDİLEN MAÇ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç çok ilginç gelişmelere sahne oldu.

Ülker Stadı'nda 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı.

Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.

ÇAYKUR DİDİ STADYUMU

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