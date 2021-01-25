Mavi-yeşillik ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudica ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Yeni teknik direktörümüz Şumudica; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal´ın katılımıyla Rize´de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Marius Ninel Şumudica´ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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