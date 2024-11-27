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        Haberler Spor Basketbol ÇBK Mersin: 87 - Olympiacos: 58 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin: 87 - Olympiacos: 58 | MAÇ SONUCU

        Kadınlar Euroleague B Grubu 6'ncı hafta maçında ÇBK Mersin, sahasında Yunanistan'ın Olympiacos takımını 87-58 yendi. Bu sonuçla ÇBK Mersin, grubunu yenilgisiz lider bitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:15 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:15
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        ÇBK Mersin, Olympiacos'u devirdi!
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        ÇBK Mersin, Kadınlar Euroleague B Grubu 6'ncı hafta maçında konuk ettiği Yunan ekibi Olympiacos'u 87-58 yendi.

        Bu sonuçla birlikte ÇBK Mersin, grubunu yenilgisiz lider bitirdi.

        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Veronika Obertova, Milosav Kaludjeroviç, İvan Mjalkovski

        ÇBK MERSİN: Howard 11, Asena Yalçın 3, Anderson 10, Magarity 10, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 8, Thornton 4, Araujo 14, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 2, Rupert 16, Samuelson 2,

        OLYMPİACOS: Hempe 9, Raca 2, Pilakouta 1, Syrra 1, Karlafti 9, Lambert 14, Diela 2, Christinaki 20, Kollatou

        1’İNCİ PERİYOT: 20-14

        DEVRE: 38-30

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-42

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 87-58

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