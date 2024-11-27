ÇBK Mersin: 87 - Olympiacos: 58 | MAÇ SONUCU
Kadınlar Euroleague B Grubu 6'ncı hafta maçında ÇBK Mersin, sahasında Yunanistan'ın Olympiacos takımını 87-58 yendi. Bu sonuçla ÇBK Mersin, grubunu yenilgisiz lider bitirdi.
ÇBK Mersin, Kadınlar Euroleague B Grubu 6'ncı hafta maçında konuk ettiği Yunan ekibi Olympiacos'u 87-58 yendi.
Bu sonuçla birlikte ÇBK Mersin, grubunu yenilgisiz lider bitirdi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Veronika Obertova, Milosav Kaludjeroviç, İvan Mjalkovski
ÇBK MERSİN: Howard 11, Asena Yalçın 3, Anderson 10, Magarity 10, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 8, Thornton 4, Araujo 14, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 2, Rupert 16, Samuelson 2,
OLYMPİACOS: Hempe 9, Raca 2, Pilakouta 1, Syrra 1, Karlafti 9, Lambert 14, Diela 2, Christinaki 20, Kollatou
1’İNCİ PERİYOT: 20-14
DEVRE: 38-30
3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-42
4'ÜNCÜ PERİYOT: 87-58