CC krem nedir? Özellikleri, ne işe yarar ve CC krem markaları

CC krem; ciltteki kırmızı ve sarı rengin birbirine olan eşitsizliğini gidermeyi amaçlayan renk dengeleyici krem olarak adlandırılır. Kore yapımı bir krem olan CC krem; sivilcelerden dolayı kızarmış olan ya da solgun bir sarı renge sahip olan ciltler için kullanılmaktadır. CC kremler markalarına göre renkleri de değişmektedir. Kimisi ten rengine sahipken; kimi marka da gri-beyaz olabiliyor. Bu kullanıldıktan sonra cildin gerçek rengini almasını sağlıyor. CC kremler; ciltte oluşan ince çizgilerin ve gözeneklerin de görünümünde etkili olmayı sağlayabilecek özellikleri taşıyor.

CC kremler; cildin güneş ışığından korunma özelliğini de taşıyarak cilde orta oranda nemlendirme sağlamaktadır. CC kremleri almadan önce mutlaka içeriklerini okumalısınız. Her marka aynı özelliği taşımayabilir.

CC Krem Markaları

Farmasi CC Krem: İçeriğinde;yulaf özü,vitamin, mineral ve protein bulunan krem; SDF 25 koruma etkisi ile güneş ışınlarına karşı da önemli bir faktör oluşturmaktadır. Cildin rengini oldukça iyi dengeleme sağlıyor ve yaşlanma etkilerini de azaltıyor.

Flormar CC Krem: Cilt rengini dengeleyerek ciltte oluşan kusurları gideriyor ve cildi nemlendirerek pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.

Diadermine CC Kremi: İçeriğinde bitki özleri bulunan krem cildi besleyerek, nemlendirilmesini sağlıyor ve cilt kusurlarını kapatıyor. Yağlı ciltler için güvenle kullanılabilir.

Chanel CC Krem: Cildin rengini dengeleyici, cildi güneş ışınlarına karşı koruyucu, nemlendirici ve ferahlatan etkisiyle oldukça popüler olarak kullanılan bir markadır.

Olay Total Effects CC Krem: İnce çizgilerin görünümünü ve yaşlanma etkileri azaltan etkisiyle cildi dengeleyen bir krem. Ayrıca hücre yenileme özelliği olan krem tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

Erborion CC Krem: Cildin renk tonunu dengeleyen krem; yaşlanma etkilerini azaltarak; cilt lekelerininin de görünümünü azaltması açısından oldukça etkili bir marka.

Clinique Superdefense CC Krem: Güneşin zararlı ışınları içeren formülü ve cilt rendgini düzenleyici etkisi ile oldukça iyi bir marka olarak tercih ediliyor.

Estee Lauder CC Krem: Renk dengeleyici özelliğinin yanı sıra cildi zararlı güneş ışınlarına karşı koruma özelliği bulunan krem; yaşlanma ve ince çizgilerin görünümünü de azaltıyor.