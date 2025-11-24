Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.851,89 %-0,65
        DOLAR 42,4425 %0,01
        EURO 49,0395 %0,28
        GRAM ALTIN 5.552,51 %0,01
        FAİZ 39,69 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 68,40 %0,32
        BITCOIN 86.300,00 %-1,89
        GBP/TRY 55,5940 %-0,07
        EUR/USD 1,1545 %0,28
        BRENT 62,39 %-0,27
        ÇEYREK ALTIN 9.078,29 %0,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam CCC’den Siemens iş birliğiyle enerji verimliliği hamlesi - İş-Yaşam Haberleri

        CCC’den Siemens iş birliğiyle enerji verimliliği hamlesi

        Yıldız Holding bünyesindeki sakız ve şekerleme şirketi Continental Confectionery Company (CCC), sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda enerji verimliliği alanında bir projeyi hayata geçiriyor. Üretim altyapısının yenileneceği ve Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) kapsamında hayata geçirilen projede Siemens'le iş birliği yapan CCC, yıllık enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        CCC'den Siemens iş birliğiyle enerji verimliliği hamlesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yıldız Holding bünyesinde yer alan Continental Confectionery Company (CCC), sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda enerji yönetimi alanında bir adım attı. CCC, Çorlu’daki fabrikasında yer alan soğutma sisteminin dönüşümünü kapsayan proje için Siemens ile iş birliği yaptı.

        Proje, şirketin gıda güvenliğine yönelik yüksek standartlarda mevcut üretim operasyonlarını kesintiye uğratmadan dört aşamada tamamlanacak şekilde planlandı. Bu projeyle CCC’nin yıllık enerji tasarrufu sağlaması hedeflenirken; soğutma sisteminin optimize edilmesiyle bu alanda belirgin bir enerji verimliliği elde edilmesi planlanıyor.

        CCC ve Siemens iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, çevresel sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme kadar birçok alanda sektöre örnek teşkil eden bir model sunuyor. Siemens’in Finansal Hizmetler çözüm paketleri sayesinde yatırım süreci kolay ve hızlı bir şekilde hayata geçirilirken, Enerji Performans Sözleşmesi yani “Tasarruf Ettikçe Öde” yaklaşımıyla yatırım maliyetlerinin, proje süresince sağlanacak enerji tasarruflarıyla karşılanması hedefleniyor. Bu sayede proje, kendi yarattığı tasarruflarla kendini finanse ederek sürdürülebilir bir finansman modeli sunuyor.

        Diğer yandan projenin tamamı BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) altyapısıyla entegre biçimde yürütülürken; operasyonlar Siemens’in dijital ikiz teknolojisi ile izlenip yönetilecek. Bu sayede enerji tasarrufunun yanı sıra dijitalleşme ve operasyonel mükemmellik alanlarında da önemli kazanımlar elde edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık