Cedric 'Beastie' Jones uykusunda vefat etti

2 Şurada Paylaş!









"O BİR HEDİYEYDİ"



Acı haber, Cedric Beastie Jones'un sahibi olduğu boks salonunun sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Cedric Beastie Jones'un vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Cedric, sevgi dolu bir baba, sadık bir eş, şefkatli bir evlat, kardeş, toplum lideri ve başkalarına ilham veren inanılmaz bir arkadaştı. Herkesin kendisinin en iyi versiyonu olmasını içtenlikle istiyordu. O bir hediyeydi. Cedric, hayatını spor salonunda ve dışında insanlara yardım etmeye adamıştı. Topluluğumuzu inşa ettiğin için teşekkürler Cedric. Seni her zaman özleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.