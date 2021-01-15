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Çelik ihracatında hedef 15 milyar dolar

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan 2021'de 15 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini açıkladı

Çelik ihracatında hedef 15 milyar dolar
Reuters

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, 2021'de miktarda %10 artışla yaklaşık 23 milyon ton, değerde ise %15 artışla yaklaşık 15 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi. Türk çelik sektörü 2020 yılını miktar bazında %2.8 azalışla 20.6 milyon ton ve değer bazında yüzde 8.2 azalışla 12.7 milyar dolar ihracatla tamamladı.

Aslan yaptığı yazılı açıklamada, 2020'de özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında daralmalar olduğunu ancak bu bölgelerdeki açıklarını Uzakdoğu ve Güney Amerika ile karşıladıklarını belirterek, 2021 ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"2021 yılında miktarda %10 artışla yaklaşık 23 milyon tona ulaşmayı, değerde ise %15 artışla yaklaşık 15 milyar dolar seviyelerini hedefliyoruz. 2021 yılını çelik sektörü adına çok iyi görüyoruz. Avrupa'daki kotalar, ABD'deki ithalat ve ticaret politikası vergileri nedeniyle 2021'de buralarda ihracat artışı olmayabilir. Ancak Uzakdoğu, Güney Amerika ve Afrika'da ihracatımızı önceki seneye göre artıracağımızı öngörüyoruz. Özellikle Uzakdoğu, Güney Amerika ve Batı Afrika'ya odaklanacağız."

ABD'NİN VERGİSİ ÇOK ETKİLEMEDİ

Aslan, Çin'in üç seneden beri Afrika, Uzakdoğu ve Güney Amerika'ya ihracat yapmamasıyla birlikte Türk çelik sektörünün bu pazarları domine ettiğini belirtti. ABD'nin uyguladığı ticaret politikası önlemleri ve Section 232 kapsamındaki %25 verginin ise Türk çelik sektörünü çok fazla etkilemediğini söyleyen Aslan, "Oradaki pandemiden dolayı iç tüketimin düşmesiyle ithalatı da azalttılar, sadece Türkiye'den değil Avrupa'dan da alımlar azaldı. Ayrıca Trump'ın üç sene önce koyduğu %25 vergiden dolayı iç piyasadaki kar marjlarını çok artırdılar ve yeni yatırımlarını 2021'de devreye sokacaklar. Bu nedenle ABD 2021'de belki de ithalat yapmayacak."

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