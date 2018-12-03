Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, 11 aylık dönemde Türkiye'nin miktar bazlı çelik ihracatı, yüzde 19,8 artarak 19,3 milyon tona çıktı. Böylece bu senenin toplamı için belirlenen 19 milyon tonluk ihracat hedefi, geride bırakılmış oldu.
Değer bazında bakıldığında da Türkiye aynı dönemde, yüzde 37,3 artışla 14,1 milyar dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirdi.
Kasım ayında ise çelik ihracatı miktar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 60,9 artışla 2,5 milyon tona, değer olarak da yüzde 55,8 artışla 1,7 milyar dolara yükseldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, korumacılık önlemleri başta olmak üzere birçok sorunla mücadele eden sektörün, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ihracatta başarı kaydettiğini aktardı.
Özellikle yassı sıcak, filmaşin, inşaat çeliği, profil ve yassı kaplama gibi ürünlerdeki artışla 2018 hedefine 11 ayda ulaştıklarını kaydeden Aslan, 2019'da da benzer bir performansı hedeflediklerini belirtti.
Aslan, Türkiye'nin çelikte ton başına ortalama birim fiyatının kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 3,1 azalarak 680 dolar olduğunu, 11 aylık dönemde ton başına ortalama birim fiyatın ise 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 14,6 yükselerek 732 dolar düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi.
Türkiye'nin mevcut pazarlardaki gücünü korumaya devam edeceğini belirten Aslan, ihracatın henüz istenen seviyelerde olmadığı Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika'ya yöneleceklerini ve buralardaki fırsatları değerlendirmek istediklerini kaydetti.
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