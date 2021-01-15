Çelikte hedef 15 milyar dolar

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Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, 2021'de miktarda yüzde 10 artışla yaklaşık 23 milyon ton, değerde ise yüzde 15 artışla yaklaşık 15 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi.

Türk çelik sektörü 2020 yılını miktar bazında yüzde 2.8 azalışla 20.6 milyon ton ve değer bazında yüzde 8.2 azalışla 12.7 milyar dolar ihracatla tamamladı.

Aslan yaptığı yazılı açıklamada, 2020'de özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında daralmalar olduğunu ancak bu bölgelerdeki açıklarını Uzak Doğu ve Güney Amerika ile karşıladıklarını belirterek, 2021 ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"2021 yılında miktarda yüzde 10 artışla yaklaşık 23 milyon tona ulaşmayı, değerde ise yüzde 15 artışla yaklaşık 15 milyar dolar seviyelerini hedefliyoruz. 2021 yılını çelik sektörü adına çok iyi görüyoruz. Avrupa'daki kotalar, ABD'deki ithalat ve ticaret politikası vergileri nedeniyle 2021'de buralarda ihracat artışı olmayabilir. Ancak Uzak Doğu, Güney Amerika ve Afrika'da ihracatımızı önceki seneye göre artıracağımızı öngörüyoruz. Özellikle Uzak Doğu, Güney Amerika ve Batı Afrika'ya odaklanacağız." Aslan, Çin'in üç seneden beri Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'ya ihracat yapmamasıyla birlikte Türk çelik sektörünün bu pazarları domine ettiğini belirtti.

ABD'nin uyguladığı ticaret politikası önlemleri ve Section 232 kapsamındaki yüzde 25 verginin ise Türk çelik sektörünü çok fazla etkilemediğini söyleyen Aslan, "Oradaki pandemiden dolayı iç tüketimin düşmesiyle ithalatı da azalttılar, sadece Türkiye'den değil Avrupa'dan da alımlar azaldı. Ayrıca Trump'ın üç sene önce koyduğu yüzde 25 vergiden dolayı iç piyasadaki kar marjlarını çok artırdılar ve yeni yatırımlarını 2021'de devreye sokacaklar. Bu nedenle ABD 2021'de belki de ithalat yapmayacak."